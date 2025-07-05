Bakanlık Duyurdu! Ödemeler Hesaplara Yatmaya Başladı

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, bu ay yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu. Bakan Göktaş, toplam tutarın 6,2 milyar lira olduğunu belirtti.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Son Güncelleme:
Bakanlık Duyurdu! Ödemeler Hesaplara Yatmaya Başladı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, birçok anlamda ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yardım ödemeleri yapmaya devam ediyor. Özellikle tırmanan ekonomik krizle beraber ihtiyaç sahibi vatandaşlar artarken, bir yandan da yaşlı ve engelli aylıkları da hesaplara düzenli olarak yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayına yönelik toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlar için kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeye devam ettiklerini vurguladı ve engelli ya da yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar kapsamında yürütüldüğünü işaret etti.

Bakanlık Duyurdu! Ödemeler Hesaplara Yatmaya Başladı - Resim : 1

'HER ZAMAN YANLARINDAYIZ'

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılmaları ve bağımsız şekilde yaşayabilmeleri adına eğitim ve sosyal hayat gibi her alanda her zaman onların yanlarında olduklarını belirtti.

Bakan Göktaş, "Temmuz ayı için 3,46 milyar lira yaşlı aylığı, 2,75 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.

Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Öne Çekildi! İşte Yeni Ödeme TakvimiEmeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Öne Çekildi! İşte Yeni Ödeme TakvimiEkonomi
Kanser Hastalarını İlgilendiriyor! Sağlık Bakanlığı'ndan Yeni AdımKanser Hastalarını İlgilendiriyor! Sağlık Bakanlığı'ndan Yeni AdımGüncel
Etiketler
Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı Mahinur Özdemir Göktaş
Son Güncelleme:
‘Can Kaybı Yok’ Denilen Yerde Sessiz Çığlıklar Var! Ormanlar Yanıyor, Hayvanlar Ölüyor ‘Can Kaybı Yok’ Denilen Yerde Sessiz Çığlıklar Var! Ormanlar Yanıyor, Hayvanlar Ölüyor
Havalı İnsanların 6 Sırrı Ortaya Çıktı! Bilim Açıkladı: Bu Özellikler Varsa Tüm Gözler Üzerinizde Havalı İnsanların 6 Sırrı Ortaya Çıktı! Bilim Açıkladı: Bu Özellikler Varsa Tüm Gözler Üzerinizde
Uzmanlar Uyardı: Keneler Bu Kokuyu Aldığı An Arkasına Bakmadan Kaçıyor! Etkisi Şaşırtıyor Uzmanlar Uyardı: Keneler Bu Kokuyu Aldığı An Arkasına Bakmadan Kaçıyor! Etkisi Şaşırtıyor
100 Milyon Liralık Tefecilik Operasyonu: 5 Gözaltı 100 Milyon Liralık Tefecilik Operasyonu
ÇOK OKUNANLAR
4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon: Başkanlar İçin Gözaltı Kararı 4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon
Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Öne Çekildi! İşte Yeni Ödeme Takvimi Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Öne Çekildi! İşte Yeni Ödeme Takvimi
İflas Ettiği Zannediliyordu, Türkiye'nin İlk Dondurma Devi Sahalara Geri Döndü! Duyanlar Markete Akın Etti İflas Ettiği Zannediliyordu, Türkiye'nin İlk Dondurma Devi Sahalara Geri Döndü! Duyan Markete Akın
Avrupa'nın En Ucuz Ülkesi Açıklandı: Türkiye’den Herkes Oraya Akın Ediyor Avrupa'nın En Ucuz Ülkesi Açıklandı: Türkiye’den Herkes Oraya Akın Ediyor
Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Artık Her Yıl Yapılması Zorunlu Oldu Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Artık Her Yıl Yapılması Zorunlu Oldu