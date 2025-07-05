Bakanlık Duyurdu! Ödemeler Hesaplara Yatmaya Başladı

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Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, birçok anlamda ihtiyaç sahibi olan vatandaşlara yardım ödemeleri yapmaya devam ediyor. Özellikle tırmanan ekonomik krizle beraber ihtiyaç sahibi vatandaşlar artarken, bir yandan da yaşlı ve engelli aylıkları da hesaplara düzenli olarak yatırılıyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, temmuz ayına yönelik toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladıklarını duyurdu.

Bakan Göktaş, yaptığı açıklamada, engelli ve yaşlı vatandaşlar için kapsayıcı ve düzenli sosyal yardım programları geliştirmeye devam ettiklerini vurguladı ve engelli ya da yaşlı vatandaşlara yönelik hizmetlerin insan odaklı ve hak temelli politikalar kapsamında yürütüldüğünü işaret etti.

'HER ZAMAN YANLARINDAYIZ'

Bakan Göktaş, engelli ve yaşlı vatandaşların toplumsal hayata tam ve etkin katılmaları ve bağımsız şekilde yaşayabilmeleri adına eğitim ve sosyal hayat gibi her alanda her zaman onların yanlarında olduklarını belirtti.

Bakan Göktaş, "Temmuz ayı için 3,46 milyar lira yaşlı aylığı, 2,75 milyar lira engelli aylığı olmak üzere toplam 6,2 milyar lira tutarındaki yaşlı aylığı ve engelli aylıklarını hesaplara yatırmaya başladık. Ödemelerin tüm vatandaşlarımıza hayırlı olmasını diliyorum" açıklamasında bulundu.