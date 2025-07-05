‘Can Kaybı Yok’ Denilen Yerde Sessiz Çığlıklar Var! Ormanlar Yanıyor, Hayvanlar Ölüyor

Türkiye son günlerde orman yangınlarıyla mücadele ederken, binlerce hektarlık alan kül oldu, resmi açıklamalarda ise “Can kaybı yok” denildi. Bu tarz ifadelerle yalnızca insan hayatına odaklanılırken ormanların sessiz sakinleri alevler arasında can verdi. Konuya ilişkin bilgi aldığımız İzmir yangın bölgesinde görev yapan BAKUT arama kurtarma personeli Zehra Gül, “Yangında can kaybı yok denilenin aksine var. Ağaçlar dahil olmak üzere tüm canlıların hayatları son buluyor” dedi.

Gülsüm Alpkıray Gülsüm Alpkıray
Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

GÜLSÜM ALPKIRAY

Türkiye son günlerde bir kez daha alevlerle mücadele ediyor. İzmir, Manisa, Aydın, Antalya ve İstanbul gibi birçok şehirde peş peşe çıkan orman yangınları, binlerce hektarlık alanı küle çevirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere yerel itfaiye ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü personeli ve AFAD yangınları söndürmek için günlerdir aralıksız çalışıyor.

Yetkililerce yapılan açıklamalarda sevindirici bir şekilde ‘Can kaybı yaşanmadı’ deniliyor ancak bu ifadeler, sadece insan hayatına odaklanıyor. Oysa yangınlar, milyonlarca canlının doğal yaşam alanını yok ediyor.

‘Can Kaybı Yok’ Denilen Yerde Sessiz Çığlıklar Var! Ormanlar Yanıyor, Hayvanlar Ölüyor - Resim : 1

'CAN KAYBI YOK' İFADESİ NE KADAR DOĞRU?

Yangınların çıktığı ormanlar yalnızca ağaçları ve yerleşim yerlerini değil, binlerce canlı türüne ev sahipliği yapan bir ekosistemi altüst ediyor. Kirpiler, tavşanlar, sincaplar, kaplumbağalar, yaban domuzları, kuşlar, böcekler, sürüngenler… Özellikle yavaş hareket eden ya da yuvalarını terk edemeyen hayvanlar, alevlerin arasında acı bir şekilde can veriyor. Kimi hayvanlar ise yangından kurtulsa bile yaşam alanları tamamen yok olduğu için açlık ve susuzluktan kısa süre sonra ölüyor.

Öte yandan resmi açıklamalarda sıkça tekrar edilen ‘Can kaybı yok’ ifadesi, farkında olmadan hayvanların yaşamını yok sayan bir bakış açısını yansıtıyor.

‘Can Kaybı Yok’ Denilen Yerde Sessiz Çığlıklar Var! Ormanlar Yanıyor, Hayvanlar Ölüyor - Resim : 2

STK’LARDAN BÜYÜK MÜCADELE

Orman yangınlarının etkilediği alanlarda yalnızca kamu kurumları değil, sivil toplum örgütleri de etkin olarak bir mücadele yürütüyor. Başta BAKUT ve HAYTAP (Hayvan Hakları Türkiye Aktif Güç Birliği Platformu) olmak üzere pek çok gönüllü ekip, hem yangına müdahalede destek sağlıyor hem de yangından etkilenen hayvanların kurtarılması, tedavisi ve tahliyesi için büyük bir özveriyle çalışıyor.

‘ORMAN İÇİNDEKİ CANLILARIN ÇOĞU YAŞAMINI YİTİRİYOR’

Bu kuruluşların başında gelen ve yangınların ilk anından beri sahada çalışan Bakut arama kurtarma orta akredite personeli Zehra Gül, yangın bölgesindeki can kayıpları ile ilgili şunları söyledi: “Orman köylerinde yaşayan kedi, köpek, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların tahliyesi canla başla yapılmaya çalışılıyor. Lakin orman içinde bulunan sincap, kuş, kaplumbağa, geyik, domuz, yılan, tilki gibi yabani hayvanların hayatlarını büyük oranda kaybediyor” ifadelerini kullandı.

‘Can Kaybı Yok’ Denilen Yerde Sessiz Çığlıklar Var! Ormanlar Yanıyor, Hayvanlar Ölüyor - Resim : 3

'CAN KAYIPLARI YOK DENİLENİN AKSİNE VAR'

“Hayvan tahliyesi konusunda daha fazla ekip olmalı, büyük yangınlarda bu tahliyeler eksik kalıyor” diyen Gül, “Ve yangında can kaybı yok denilenin aksine var. Yangınlarda ağaçlar dahil olmak üzere tüm habitat canlılarının hayatları son buluyor. Gerçekten bu canlıların yaşam mücadeleleri çok ama çok zor...” ifadelerini kullandı.

'HEPİMİZ EKOSİSTEMİN BİR PARÇASIYIZ'

Yeryüzündeki tek canlının insan olmadığını ve hayvanların görmezden gelindiğini vurgulayan Zehra Gül, “Minik dostlarımız görmezden geliniyor, önemsenmiyor. Oysa ki bu dünyayı ormanda tek bir bitki dahil hepimiz paylaşıyoruz. Hepimiz ekosistemin önemli parçalarıyız” dedi.

Dört Bir Yanımız Yangın Yeri... Orman Yangınlarında Son DurumDört Bir Yanımız Yangın Yeri... Orman Yangınlarında Son DurumGüncel

Buca'da Alevlerin İçinde Can Pazarı! Korku Dolu Anlar Böyle Görüntülendi: Cehennem Oldu BurasıBuca'da Alevlerin İçinde Can Pazarı! Korku Dolu Anlar Böyle Görüntülendi: Cehennem Oldu BurasıGüncel

Etiketler
orman Yangın
Son Güncelleme:
Uzmanlar Uyardı: Keneler Bu Kokuyu Aldığı An Arkasına Bakmadan Kaçıyor! Etkisi Şaşırtıyor Uzmanlar Uyardı: Keneler Bu Kokuyu Aldığı An Arkasına Bakmadan Kaçıyor! Etkisi Şaşırtıyor
Yağış ve Rüzgâr Alarmı: İki İl İçin Turuncu Kod Verildi, Çok Kuvvetli Geliyor... Yağış ve Rüzgâr Alarmı: İki İl İçin Turuncu Kod Verildi, Çok Kuvvetli Geliyor...
Japon Bilim İnsanlarından Şaşırtan Araştırma: Cilt Yaşlanmasına Karşı Koyuyor, Geni Aktifleştiriyor Japon Bilim İnsanlarından Şaşırtan Araştırma: Cilt Yaşlanmasına Karşı Koyuyor, Geni Aktifleştiriyor
Dört Bir Yanımız Yangın Yeri... Orman Yangınlarında Son Durum Dört Bir Yanımız Yangın Yeri... Orman Yangınlarında Son Durum
ÇOK OKUNANLAR
4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon: Başkanlar İçin Gözaltı Kararı 4 CHP'li Belediyeye Peş Peşe Operasyon
Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Öne Çekildi! İşte Yeni Ödeme Takvimi Emeklilerin Zamlı Maaşı Erken Yatacak: Tarih Öne Çekildi! İşte Yeni Ödeme Takvimi
İflas Ettiği Zannediliyordu, Türkiye'nin İlk Dondurma Devi Sahalara Geri Döndü! Duyanlar Markete Akın Etti İflas Ettiği Zannediliyordu, Türkiye'nin İlk Dondurma Devi Sahalara Geri Döndü! Duyan Markete Akın
Avrupa'nın En Ucuz Ülkesi Açıklandı: Türkiye’den Herkes Oraya Akın Ediyor Avrupa'nın En Ucuz Ülkesi Açıklandı: Türkiye’den Herkes Oraya Akın Ediyor
Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Artık Her Yıl Yapılması Zorunlu Oldu Apartmanda Oturan Ev Sahibi ve Kiracılar Dikkat! Artık Her Yıl Yapılması Zorunlu Oldu