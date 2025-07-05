‘Can Kaybı Yok’ Denilen Yerde Sessiz Çığlıklar Var! Ormanlar Yanıyor, Hayvanlar Ölüyor

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GÜLSÜM ALPKIRAY

Türkiye son günlerde bir kez daha alevlerle mücadele ediyor. İzmir, Manisa, Aydın, Antalya ve İstanbul gibi birçok şehirde peş peşe çıkan orman yangınları, binlerce hektarlık alanı küle çevirdi. Tarım ve Orman Bakanlığı başta olmak üzere yerel itfaiye ekipleri, Orman Genel Müdürlüğü personeli ve AFAD yangınları söndürmek için günlerdir aralıksız çalışıyor.

Yetkililerce yapılan açıklamalarda sevindirici bir şekilde ‘Can kaybı yaşanmadı’ deniliyor ancak bu ifadeler, sadece insan hayatına odaklanıyor. Oysa yangınlar, milyonlarca canlının doğal yaşam alanını yok ediyor.

'CAN KAYBI YOK' İFADESİ NE KADAR DOĞRU?

Yangınların çıktığı ormanlar yalnızca ağaçları ve yerleşim yerlerini değil, binlerce canlı türüne ev sahipliği yapan bir ekosistemi altüst ediyor. Kirpiler, tavşanlar, sincaplar, kaplumbağalar, yaban domuzları, kuşlar, böcekler, sürüngenler… Özellikle yavaş hareket eden ya da yuvalarını terk edemeyen hayvanlar, alevlerin arasında acı bir şekilde can veriyor. Kimi hayvanlar ise yangından kurtulsa bile yaşam alanları tamamen yok olduğu için açlık ve susuzluktan kısa süre sonra ölüyor.

Öte yandan resmi açıklamalarda sıkça tekrar edilen ‘Can kaybı yok’ ifadesi, farkında olmadan hayvanların yaşamını yok sayan bir bakış açısını yansıtıyor.

STK’LARDAN BÜYÜK MÜCADELE

Orman yangınlarının etkilediği alanlarda yalnızca kamu kurumları değil, sivil toplum örgütleri de etkin olarak bir mücadele yürütüyor. Başta BAKUT ve HAYTAP (Hayvan Hakları Türkiye Aktif Güç Birliği Platformu) olmak üzere pek çok gönüllü ekip, hem yangına müdahalede destek sağlıyor hem de yangından etkilenen hayvanların kurtarılması, tedavisi ve tahliyesi için büyük bir özveriyle çalışıyor.

‘ORMAN İÇİNDEKİ CANLILARIN ÇOĞU YAŞAMINI YİTİRİYOR’

Bu kuruluşların başında gelen ve yangınların ilk anından beri sahada çalışan Bakut arama kurtarma orta akredite personeli Zehra Gül, yangın bölgesindeki can kayıpları ile ilgili şunları söyledi: “Orman köylerinde yaşayan kedi, köpek, küçükbaş ve büyükbaş hayvanların tahliyesi canla başla yapılmaya çalışılıyor. Lakin orman içinde bulunan sincap, kuş, kaplumbağa, geyik, domuz, yılan, tilki gibi yabani hayvanların hayatlarını büyük oranda kaybediyor” ifadelerini kullandı.

'CAN KAYIPLARI YOK DENİLENİN AKSİNE VAR'

“Hayvan tahliyesi konusunda daha fazla ekip olmalı, büyük yangınlarda bu tahliyeler eksik kalıyor” diyen Gül, “Ve yangında can kaybı yok denilenin aksine var. Yangınlarda ağaçlar dahil olmak üzere tüm habitat canlılarının hayatları son buluyor. Gerçekten bu canlıların yaşam mücadeleleri çok ama çok zor...” ifadelerini kullandı.

'HEPİMİZ EKOSİSTEMİN BİR PARÇASIYIZ'

Yeryüzündeki tek canlının insan olmadığını ve hayvanların görmezden gelindiğini vurgulayan Zehra Gül, “Minik dostlarımız görmezden geliniyor, önemsenmiyor. Oysa ki bu dünyayı ormanda tek bir bitki dahil hepimiz paylaşıyoruz. Hepimiz ekosistemin önemli parçalarıyız” dedi.