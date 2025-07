Dört Bir Yanımız Yangın Yeri... Orman Yangınlarında Son Durum

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye'nin dört bir yanından günlerdir yangın haberleri geliyor. Bazen günlerce süren orman yangınları için hem ekipler hem vatandaşlar seferber oluyor. İzmir'in farklı ilçelerinde günlerdir devam eden orman yangınları dün nihayet söndürülürken bu defa kötü haber Hatay'dan geldi.

Hatay'da dün başlayan orman yangını söndürülemedi. Sabah saatlerinde kontrol altına alma çalışmaları yeniden başladı. Manisa Saruhanlı'da da dün akşam saatlerinde başlayan yangın için çalışmalar sürüyor.

İşte orman yangınlarından dakika dakika gelişmeler...

07.00 HAVADAN MÜDAHALE YENİDEN BAŞLADI

Gece boyunca Hatay Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı ile Orman İşletme Müdürlüğü ekipleri karadan yangının büyümemesi için yoğun çalışma sarf etti. Sabahın ilk saatleriyle karadan müdahalenin yanı sıra tekrardan helikopterlerle havadan müdahale başladı.

Öte yandan, polis ve jandarma orman bölgesine giden yollarına kapatarak yoğun güvenlik önlemi aldı.

03.00 KÖYLÜLER SU TAŞIDI

Hatay’ın Dörtyol ilçesinde meydana gelen orman yangınına ekiplerin müdahalesi devam ederken, köylüler traktörlerle yangın bölgesine su taşıdı.

Dörtyol ilçesi Kırmızı Burun ile Şelale piknik alanı mevkii arasında bulunan ormanlık alanda öğle saatlerinde başlayıp rüzgarın şiddeti ile büyüyen alevler gecenin karanlığını aydınlattı. Gökyüzünü kızıla bürüyen alevleri söndürmek için tüm ekipler ve vatandaş seferber oldu. Havanın kararmasıyla birlikte yangına karadan müdahale devam ederken köylüler traktörlerle yangın bölgesine su taşıdı.

23.30 HATAY VALİSİNDEN AÇIKLAMA

Hatay’ın Dörtyol ilçesine Kırmızı Burun ile Şelale piknik alanı mevkiinde ormanlık alanda çıkan yangın kısa sürede büyüyerek geniş bir alana yayıldı. Yangına havadan ve karadan müdahale devam ederken, Hatay Valisi Mustafa Masatlı bölgede incelemelerde bulundu.

Yangın bölgesinde yangınlarla ilgili açıklama yapan Hatay Valisi Mustafa Masatlı, "Dörtyol ilçemizin kırmızı burun mevkiinde yangın çıktığı ihbarı gelmiş. İhbarla beraber başta orman teşkilatımız, AFAD'ımız, itfaiyemiz, emniyet ve jandarma teşkilatımızla birlikte yangında görev alacak bütün ekipler sahaya intikal etmiştir. Bu arada hem bizim bölgemizden hem de Adana'dan 6 helikopter, 2 tane uçak bu yangınla mücadele uzun süre katkıda bulunmuştur. Saat 20.00’a kadar hava araçlarımız yangınla mücadeleye devam etmiş. Diğer taraftan tüm ilimiz içerisinden ve komşu illerden gelen yaklaşık 400 araç ve bin 100 personelle şu an itibariyle yangına müdahale edilmektedir. Yangınla birlikte bizim özellikle dağ tarafımızda bulunan hem Dörtyol tarafımızda hem de Payas tarafımızdaki 9 yaylamız tedbir amaçlı olarak boşaltılmıştır. Şu an itibariyle tabii yaylalarımızdaki olan hasarı söylememiz şu an mümkün değil. Ancak sadece ziyaret yaylamızda 4-5 tane evle ilgili sorun olduğu bilgisi gelmiştir. Bu bizim 9 yaylamızdan 920 hanemiz ve bin 876 vatandaşımız tahliye edilmiş. Vatandaşlarımız Dörtyol kız yurdunda konaklatılıyor. İsteyen orada ve onların normal ihtiyaçlarıyla ilgili de her tür tedbir şu an itibariyle alınmış durumdadır" diye konuştu.

20.30 SARUHANLI'DA 3 MAHALLE TAHLİYE EDİLDİ

Manisa'nın Saruhanlı ilçesine bağlı Kumkuyucak Mahallesi'nde çıkan orman yangınına ekipler havadan ve karadan hızla müdahale etti. Yangın, rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyürken, bölgeye çok sayıda ekip sevk edildi.

Yangın, saat 17.50 sıralarında Kumkuyucak Mahallesi'nde başladı. Yangına, 5 helikopter, 25 arazöz, 13 itfaiye ekibi, 17 su tankeri ve 8 iş makinesi ile müdahale ediliyor. Yangının yerleşim yerlerine sıçrama ihtimaline karşı tedbir amaçlı Kayaaltı, Değnekler ve Tiyenli Mahalleleri tahliye edildi.

Kaynak: AA-DHA-İHA-ANKA