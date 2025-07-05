100 Milyon Liralık Tefecilik Operasyonu: 5 Gözaltı

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Mersin’in Anamur ilçesinde yürütülen tefecilik soruşturmasında 100 milyon liralık haksız kazanç elde ettikleri tespit edilen bir suç şebekesine yönelik operasyon düzenlendi. Anamur Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü (KOM) Silifke Büro Amirliği ekipleri tarafından yürütülen çalışmalarda, 7 kişilik bir yapı deşifre edildi.

Şebekenin, mağdurlara yüksek faizle borç para verip karşılığında senet imzalattığı, ödeme yapamayanların taşınmaz mallarını tehdit yoluyla kendi üzerlerine geçirdiği tespit edildi. Ayrıca MASAK verilerinin incelenmesi sonucunda, şüphelilerin bu yöntemle yaklaşık 100 milyon TL'lik haksız kazanç sağladığı belirlendi.

5 GÖZALTI

Elde edilen bilgiler doğrultusunda Mersin ve Anamur’da eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda 5 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı. Adreslerde yapılan aramalarda; 97 adet senet, 32 tapu belgesi, 9 satış sözleşmesi, 7 emlak sözleşmesi, 2 pos cihazı, 1 vekaletname ve yaklaşık 300 bin TL nakit para ele geçirildi.

2 FİRARİ ARANIYOR

Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından Anamur Adliyesi’ne sevk edildi. Mahkeme, şüphelilerden B.İ. ve S.I.’ye ev hapsi, diğer üç kişiye ise adli kontrol şartı uyguladı. Operasyon kapsamında firari 2 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmalar sürüyor.

Kaynak: İHA