Ünlü Spiker Gülgun Feyman'dan Bakan Tekin'e 'Geri Zekalı' Tepkisi

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Liselere Geçiş Sistemi (LGS) sınavında 544 okuldan toplam 719 öğrencinin tüm soruları doğru yanıtlayarak 500 tam puan alması, kamuoyunda şaibe iddialarını gündeme getirdi. Konuyla ilgili açıklama yapan Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin'in kullandığı sert ifadeler ise yeni bir tartışma başlattı.

İddiaları reddeden Bakan Tekin, "Geri zekâlıya anlatır gibi tane tane anlatıyoruz, ama yetinmiyorlar" sözleriyle tepkilere yol açtı. Sosyal medyada binlerce kullanıcı, Tekin'in dilini "sorumsuz" ve "kaba" bularak eleştirdi.

Bakan Tekin ayrıca, CHP'li Muharrem İnce'nin LGS ve eğitim sistemiyle ilgili yaptığı, "Sınavlarında şaibe, mülakatlarında torpil, okullarında ideolojik dayatma var" açıklamasına da yanıt verdi. Tekin, "Koku varsa eğer, CHP'li belediyelerden geliyordur" diyerek muhalefeti hedef aldı.

Tekin'in ifadelerine yönelik tepkiler yalnızca sosyal medya kullanıcılarıyla sınırlı kalmadı. Televizyon spikeri Gülgûn Feyman da tartışmaya katılarak, "'Geri zekâlı' ifadesi hakarete girer mi, girmez mi?" sorusuyla Bakan'ın dilini sorguladı.