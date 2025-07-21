İstanbul’da Suç Örgütlerine Operasyon: 27 Kişi Tutuklandı

İstanbul’da, ‘kasten öldürme’ gibi çeşitli suçlara karıştığı tespit edilen suç örgütlerinin çökertilmesine ve suç işlenmesinin önlenmesine yönelik düzenlenen operasyonda, 29 kişi gözaltına alındı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 27’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

İstanbul’da Suç Örgütlerine Operasyon: 27 Kişi Tutuklandı
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İstanbul’da, ‘kasten öldürme’ , ‘yağma’ , ‘mala zarar verme’ ve ‘tehdit’ gibi çeşitli suçlara karıştığı belirlenen yeni nesil suç örgütlerinin çökertilmesi ve belirtilen suçlara karıştığı tespit edilen şahısların yakalanmasına ve suçların işlenmesini önlemeye yönelik yürütülen soruşturma kapsamında belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

14 Temmuz günü düzenlenen operasyon neticesinde, 29 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan arama çalışmalarında ise 6 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

Yakalanan 29 şüpheli, emniyette ki işlemlerinin tamamlanmasının ardından adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgularının ardından nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’ne sevk edilen 29 şüpheliden 27’si tutuklanarak cezaevine gönderilirken, 2 şüpheli adli kontrol tedbiriyle serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

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