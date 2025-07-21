DMD'li Çocuklar Devletin Sosyal Politikalarına Emanet Edilmeli

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CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM Genel Kurulu’nda yaptığı konuşmada Duchenne Musküler Distrofi (DMD) hastası çocukların ve ailelerinin yaşadığı çaresizliği gündeme taşıdı. Türkiye genelinde DMD hastalığıyla mücadele eden ailelerin çocuklarının tedavisi için stant açtığını, afiş bastırdığını ve sosyal medya üzerinden bağış toplamak zorunda bırakıldığını hatırlatan Gülcan Kış, bu tabloyu “Türkiye’de sağlık sisteminin başarısızlığının ve çaresizliğin acı bir itirafı” olarak nitelendirdi.

SMA'DAKİ ÇIKMAZ DMD'Lİ ÇOCUKLARDA DA VAR

“Anneler, babalar çocuklarının yaşam hakkı için sokak sokak stant açıyor, sosyal medyadan yardım istiyor. Oysa bir sosyal devlette çocukların yaşam hakkı vicdanlara bırakılmaz, sosyal politikalara emanet edilir” diyen Kış, daha önce SMA hastaları için yaşanan çıkmazı hatırlatarak, benzer bir çaresizliğin bugün DMD hastası çocuklar için tekrarlandığını vurguladı.

NEDEN DEVLET GÜVENCESİ SAĞLANMIYOR?

“Eğer bu gen tedavisi etkili ve güvenliyse neden devlet güvencesinde uygulanmıyor? Güvenilir değilse neden bu bağış kampanyalarına göz yumuluyor? Hükümete bu soruları açıkça soruyorum” ifadelerini kullanan CHP’li Gülcan Kış, sağlık politikalarında yaşanan çelişkilere dikkat çekti.

Gülcan Kış, devletin vatandaşını koruma yükümlülüğünü hatırlatarak, “Çocuklarımızın yaşam hakkı halkın vicdanına değil, devletin sosyal politikalarına emanet edilmelidir. Sosyal devlet olmak bunu gerektirir. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşını, hele ki bir çocuğu tedavisi için bağış kampanyalarına mecbur bırakamaz” dedi.

CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, konuşmasını şu çağrıyla tamamladı: “Madem bugün sağlıkla ilgili düzenlemeleri konuşuyoruz, gelin, hep birlikte ortak bir önerge verelim. DMD’li çocuklarımızın yaşadığı bu çaresizliği ortadan kaldırmak için hep birlikte sorumluluk alalım. Çocuklarımız için adım atalım, bu sorunu siyasetin değil insanlığın meselesi olarak görelim.”

Kaynak: Haber Merkezi