Zeytinada'nın Tapu Sorunu Meclis Gündeminde

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TBMM Genel Kurulu’nda, Antalya’nın Gazipaşa ilçesine bağlı Zeytinada Mahallesi’nde yıllardır süregelen tapu iptalleri ve derinleşen su krizi gündeme taşındı. CHP Antalya Milletvekili Aykut Kaya, yaptığı konuşmada hem vatandaşların tapulu arazilerinin bir kararla ellerinden alındığını hem de üreticilerin tarımsal sulama konusunda büyük bir çaresizlik yaşadığını vurguladı.

'BİR KURUM TAPU VERDİ DİĞERİ ALDI'

1984 yılında yapılan tapu kadastro çalışmalarıyla Zeytinada’daki vatandaşlara tapularının verildiğini hatırlatan Kaya, 2004 sonrasında başlatılan Orman Komisyonları çalışmalarıyla bu tapular birer birer iptal edildiğini belirtti. Kaya, “Devletin bir kurumu ‘burası senin’ derken, bir diğeri aynı yere ‘ormanı işgal etmişsin’ diyor. 50–60 yıllık muz bahçeleri sökülüyor, insanlar hapis cezasıyla karşı karşıya kalıyor. Atalarından kalan kendi arazilerinde vatandaşlarımız işgalci durumuna düşürülmüştür. Bu çelişki kabul edilemez” diye konuştu.

'SU KRİZİ ÜRETİCİYİ MAĞDUR EDİYOR'

Zeytinada Mahallesi’nde yaşanan su krizine de dikkat çeken Kaya, çiftçilerin artık suya ulaşmak için 300 metre derinlikte sondaj yaptığını, çıkan suyun da 10 kilometrelik borularla bahçelere taşındığını belirtti.

“Bazı üreticiler tankerle Gazipaşa’dan su taşıyor. Bu tablo artık sürdürülebilir olmaktan çıkmıştır” diyen Kaya, “Zeytinada, Güney, Yakacık, Muzkent, Göçük ve Kır Ahmetler mahallelerinin su sorununu çözecek İnal ve Göçük göletleri bir an önce yapılmalıdır. Gökçeler Barajı’ndan hâlâ boşa akan sudan Zeytinada ve Güney mahallelerine bağlantı hattı verilerek, bölgedeki su sıkıntısı tamamen çözüme kavuşturulabilir” önerilerinde bulundu.

Kaynak: Haber Merkezi