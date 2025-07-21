Gaziantep'te 83 Firari Yakalandı

Gaziantep'te çeşitli suçlardan kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 83 kişi, jandarma ekiplerince yakalandıktan sonra tutuklandı.

Gaziantep'te 83 Firari Yakalandı
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Gaziantep İl Jandarma Komutanlığı ve Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde aranan şahısların yakalanmasına yönelik çok sayıda 'çember' operasyonu gerçekleştirildi.

JASAT ekipleri tarafından icra edilen operasyonlarda çeşitli suçlardan aranan ve kesinleşmiş hapis cezası bulunan 83 şahıs yakalandı.

Tamamlanan yasal işlemlerin ardından adli mercilere sevk edilen şüpheli şahısların hepsi tutuklandı.

Kaynak: İHA

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