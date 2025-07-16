Antalya Müzesinin Yıkımına Muhalefetten Tepki

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CHP Kültür ve Turizm Bakanlığı’ndan Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Gülşah Deniz Atalar, Modernist Müze’nin deprem gerekçeli yıkım planına şeffaflık ve yerinde onarım talebiyle karşı çıktı. Müzenin 14 bin esere ev sahipliği yaptığını hatırlatan Atalar “Müze gerçekten güçlendirilemeyecek kadar riskli mi, yoksa asıl ‘risk’ bakanın rant hesabının bozulması mı?” dedi.

Atalar konuya dair yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Antalya Arkeoloji Müzesi, vitrinindeki binlerce eserin ötesinde, bizzat kendi mimarisiyle Cumhuriyet’in ‘kültüre inanç’ manifestosudur. Deprem mühendisliği bu denli ilerlemişken yıkım dayatmak, binayı değil sahil şeridini ‘kurtarma’ gayretidir. Biz bu hafızayı zengin turistlerin otel konforuna feda etmeyeceğiz. Deprem raporunu, ihale belgelerini, maliyet kalemlerini derhâl açıklayın.

Yerinde güçlendirme mümkündür; bağımsız bilim kurulu bir ayda fizibiliteyi ortaya koyar. Aksi takdirde, Cumhuriyet’in en kıymetli miraslarından birini buldozere teslim eden her imzanın karşısında olacağız. Antalya’nın belleği Antalya’da kalacak; yıkım değil, tarih konuşacak.”

AVRUPA’DAN ÖDÜL ALDI

Müze hakkında bilgileri paylaşan Atalar “Antalya’nın sahilini selamlayan Antalya Arkeoloji Müzesi, yalnızca vitrinindeki 14.216 eserle değil, ödüllü modernist mimarisi, denize yaslanmış eşsiz konumu ve altmış üç yıldır kent belleğinde tuttuğu yerle bütünüyle bir kültürel mirastır. Cumhuriyet’in “bilime, sanata, insanlığa açılan penceresi” olarak inşa edilen bu yapı, 1964’te ulusal mimari yarışmasını kazanan özgün tasarımıyla yükselen bu bina, 1988’de Avrupa Konseyi Yılın Müzesi Özel Ödülü’nü alarak yalnızca vitrindeki eşsiz eserleriyle değil, kendisinin de başlı başına bir kültür varlığı olduğunu tüm dünyaya kanıtlamıştır” diye konuştu.

Kaynak: Haber Merkezi