İsrail'den Kan Donduran Bir Saldırı Daha! Yardım Merkezindeki Filistinlileri Gazla Katletti

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Daha önce defalarca yardım merkezlerindeki sivilleri hedef alan İsrail, kan donduran bir saldırı daha gerçekleştirdi.

BOĞARAK KATLETTİ

İsrail ordusu, Gazze'de ABD-İsrail güdümündeki yardım merkezinde toplananlara gazla saldırdı. Yaşanan korkunç izdihamda 21 Filistinli vatandaştan 15’i boğularak hayatını kaybetti.

RASTGELE ATEŞ AÇMIŞTI

Gazze Şeridi’nde saldırılarını sürdüren İsrail, daha önce de Refah kentinde bulunan ABD destekli sözde Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) yakınlarında yiyecek almak için toplanan Filistinlilere rastgele ateş açmıştı.

YARDIM MERKEZİNE SALDIRMIŞTI

Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada "İsrail işgali, günlük olarak yiyecek bulmak amacıyla ‘ölüm tuzakları' çevresinde toplanan aç sivilleri bu şekilde öldürüyor. Yaklaşık 140 gündür süren bir aç bırakma politikası kapsamında işgal, Gazze Şeridi'ne yardımların girişini engelliyor. Sözde ‘ABD-İsrail yardım merkezi' yakınında aç sivillere yönelik yoğun ateş sahnesi, ahlaki çöküşün doruğunu ve tam teşekküllü bir suçu temsil ediyor” denilmişti.

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, ABD-İsrail yardım dağıtım merkezlerinden yiyecek almaya çalışırken 805 Filistinli’nin öldürüldüğünü, 5 bin 252 Filistinli’nin yaralandığını duyurmuştu.

Kaynak: AA