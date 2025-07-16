İsrail'den Kan Donduran Bir Saldırı Daha! Yardım Merkezindeki Filistinlileri Gazla Katletti

Daha önce yardım merkezlerine saldırılara yapan İsrail ordusu, Gazze'de ABD-İsrail güdümündeki yardım merkezinde toplananlara gazla saldırdı. İzdihamda 15'i boğulmak üzere 21 Filistinli hayatını kaybetti.

Son Güncelleme:
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Daha önce defalarca yardım merkezlerindeki sivilleri hedef alan İsrail, kan donduran bir saldırı daha gerçekleştirdi.

BOĞARAK KATLETTİ

İsrail ordusu, Gazze'de ABD-İsrail güdümündeki yardım merkezinde toplananlara gazla saldırdı. Yaşanan korkunç izdihamda 21 Filistinli vatandaştan 15’i boğularak hayatını kaybetti.

İsrail'den Kan Donduran Bir Saldırı Daha! Yardım Merkezindeki Filistinlileri Gazla Katletti - Resim : 1

RASTGELE ATEŞ AÇMIŞTI

Gazze Şeridi’nde saldırılarını sürdüren İsrail, daha önce de Refah kentinde bulunan ABD destekli sözde Gazze İnsani Yardım Vakfı (GHF) yakınlarında yiyecek almak için toplanan Filistinlilere rastgele ateş açmıştı.

İsrail'den Kan Donduran Bir Saldırı Daha! Yardım Merkezindeki Filistinlileri Gazla Katletti - Resim : 2

YARDIM MERKEZİNE SALDIRMIŞTI

Medya Ofisi tarafından yapılan açıklamada "İsrail işgali, günlük olarak yiyecek bulmak amacıyla ‘ölüm tuzakları' çevresinde toplanan aç sivilleri bu şekilde öldürüyor. Yaklaşık 140 gündür süren bir aç bırakma politikası kapsamında işgal, Gazze Şeridi'ne yardımların girişini engelliyor. Sözde ‘ABD-İsrail yardım merkezi' yakınında aç sivillere yönelik yoğun ateş sahnesi, ahlaki çöküşün doruğunu ve tam teşekküllü bir suçu temsil ediyor” denilmişti.

İsrail'den Kan Donduran Bir Saldırı Daha! Yardım Merkezindeki Filistinlileri Gazla Katletti - Resim : 3

Gazze'deki Hükümet Medya Ofisi, ABD-İsrail yardım dağıtım merkezlerinden yiyecek almaya çalışırken 805 Filistinli’nin öldürüldüğünü, 5 bin 252 Filistinli’nin yaralandığını duyurmuştu.

İsrail'in 'Ölüm Tuzakları'nda En Az 805 Filistinli Katledildiİsrail'in 'Ölüm Tuzakları'nda En Az 805 Filistinli KatledildiDünya

Gazze'de Yemek Kuyruğunda Kanlı Saldırı! İsrail Yine Yardım Bekleyen Sivilleri Hedef AldıGazze'de Yemek Kuyruğunda Kanlı Saldırı! İsrail Yine Yardım Bekleyen Sivilleri Hedef AldıDünya

Kaynak: AA

Etiketler
İsrail Filistin
Son Güncelleme:
Entrikaya Adını Veren Burçlar Belli Oldu! Kaostan Besleniyorlar Entrikaya Adını Veren Burçlar Belli Oldu! Kaostan Besleniyorlar
Kayıp Tarih Bulundu! Türkiye’nin Kıymetlisi 65 Yıl Sonra Evine Dönüyor Türkiye’nin Kıymetlisi 65 Yıl Sonra Evine Dönüyor
'Testo Taylan' Gözaltına Alındı 'Testo Taylan' Gözaltına Alındı
15 Temmuz Burç Yorumları: Bugün Alınacak Kararlar Hayatınızı Değiştirebilir 15 Temmuz Burç Yorumları: Bugün Alınacak Kararlar Hayatınızı Değiştirebilir
ÇOK OKUNANLAR
Çalışma Hayatında Yeni Dönem Başladı: İzin Günleri Değişti! Artık Haftalık İzinler Böyle Kullanılacak Çalışma Hayatında Yeni Dönem: İzin Günleri Değişti! Artık Haftalık İzinler Böyle Kullanılacak
Ankara'da Belediye Otobüsü Kaza Yaptı! 27 Kişi Yaralandı Belediye Otobüsü Beton Bariyere Çarptı! Çok Sayıda Yaralı Var
'Terörsüz Türkiye' Trafiği Hızlandı: İmralı Heyeti Adalet Bakanlığı'nda İmralı Heyeti, Bakan Tunç ile Görüştü
Komisyon Krizi Kızılcahamam’a Taşındı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Şimşek’e Kredi Kartı Talimatı Komisyon Krizi Kızılcahamam’a Taşındı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Bakan Şimşek’e Kredi Kartı Talimatı
Toz Taşınımı, Sağanak ve Fırtına: Yurdun Dört Bir Yanında Hava Alarmı Toz Taşınımı, Sağanak ve Fırtına: Yurdun Dört Bir Yanında Hava Alarmı