İsrail'in 'Ölüm Tuzakları'nda En Az 805 Filistinli Katledildi

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Gazze'deki hükümetin Medya Ofisi tarafından yapılan yazılı açıklamada İsrail güçlerinin halk arasında "ölüm tuzakları" olarak anılan yardım dağıtım merkezlerine düzenlediği saldırılarda bilanço ağırlaştı.

İsrail güçlerinin dün Refah’ta bir yardım dağıtım noktasının yakınına yönelik saldırısında en az 17 sivil yaşamını yitirdi.

Medya Ofisinin açıklamasında, Açıklamada 27 Mayıs ile 12 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşen saldırılarda 805 Filistinlinin yaşamını yitirdiği , 5 bin 252 kişinin ise yaralandığı belirtilirken 42 kişinin hâlâ kayıp olduğu bildirildi.

Kaynak: ANKA