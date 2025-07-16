'Testo Taylan' Gözaltına Alındı
Sosyal medyada 'Testo Taylan' olarak bilinen içerik üreticisi Taylan Özgüç Danyıldız, kendisi ile fotoğraf çekilmek istediği iddia edilen 13 yaşındaki hayranını darbettiği gerekçesi ile gözaltına alınıp serbest bırakıldı. Testo Taylan, serbest bırakıldıktan sonra açıklama yaparak "Çok daha sabırlı olmalıydım ve polisi aramalıydım" dedi.
Sosyal medya fenomeni ve YouTuber “Testo Taylan” ismiyle tanınan Taylan Özgüç Danyıldız, 13 yaşındaki bir hayranına fiziksel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi ve çocuğun ailesinin şikayeti üzerine polis harekete geçti.
SERBEST BIRAKILDI
Şoke olan çocuk, yaşadıklarını ailesine anlatarak yardım istedi.Ailenin Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne şikayette bulunması üzerine, polis ekipleri Danyıldız’ı Körfez ilçesinde gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan sosyal medya fenomeni, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.
TESTO TAYLAN'DAN İLK AÇIKLAMA
Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alınıp bırakıldığını doğrulayan Testo Taylan şu ifadeleri kullandı:
"Aylardır evime geldiğimde dışarıdan bana bağırıyorlar. Aileme bana küfür ediyorlar. Defalarca uyardım ama anlamadılar. Aylardır işkence ettiler, anlamadılar. Böyle sevgi şekli olmaz. Sonucunda sen suçlu oluyorsun. Elbette ben çok daha sabırlı olmalıydım ve polisi aramalıydım."
Kaynak: Haber Merkezi