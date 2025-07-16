'Testo Taylan' Gözaltına Alındı

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Sosyal medya fenomeni ve YouTuber “Testo Taylan” ismiyle tanınan Taylan Özgüç Danyıldız, 13 yaşındaki bir hayranına fiziksel saldırıda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alındı. Olay, dün gece saatlerinde meydana geldi ve çocuğun ailesinin şikayeti üzerine polis harekete geçti.

SERBEST BIRAKILDI

Şoke olan çocuk, yaşadıklarını ailesine anlatarak yardım istedi.Ailenin Kocaeli Emniyet Müdürlüğü’ne şikayette bulunması üzerine, polis ekipleri Danyıldız’ı Körfez ilçesinde gözaltına aldı. Emniyette ifadesi alınan sosyal medya fenomeni, işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

TESTO TAYLAN'DAN İLK AÇIKLAMA

Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımla gözaltına alınıp bırakıldığını doğrulayan Testo Taylan şu ifadeleri kullandı:

"Aylardır evime geldiğimde dışarıdan bana bağırıyorlar. Aileme bana küfür ediyorlar. Defalarca uyardım ama anlamadılar. Aylardır işkence ettiler, anlamadılar. Böyle sevgi şekli olmaz. Sonucunda sen suçlu oluyorsun. Elbette ben çok daha sabırlı olmalıydım ve polisi aramalıydım."

Kaynak: Haber Merkezi