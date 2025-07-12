Otel Faciasında Oğlunu Kaybeden Danıştay Üyesi İsyan Etti: 'Turizm Bakanı Ne Yapmak İstiyor?'

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Bolu Kartalkaya’daki Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 78 vatandaşımızın hayatını kaybettiği yangın faciasına ilişkin 32 sanıklı davanın ilk duruşmasında 6. Celse bugün görülüyor.

İlk 5 günde 32 sanığın tamamının savunması alınırken, bugünkü duruşmada müştekilerin dinlenmesine geçildi.

Bolu Kartalkaya’da bulunan Grand Kartal Otel’de meydana gelen ve 78 kişinin yaşamını yitirdiği yangına ilişkin davanın altıncı gününde konuşan yangında oğlu Yiğit Gençbay’ı kaybeden Danıştay 9. Daire Ceza Başkanı Abdurrahman Gençbay, “Kamu görevlilerinin birinci derecede sorumlu olduğu gerekçesiyle 'Turizm Bakan Yardımcısı’na soruşturma izni istiyorum’ denildiği noktada Turizm Bakanlığı, ‘bunlar benim kıymetlilerim’ demeye getiriyor ve soruşturma izni vermiyor. Soruyorum, Turizm Bakanlığı koltuğunda oturan bu kişi ne yapmak istiyor?” dedi. Gençbay ailesinin avukatı Mehmet Eren Turan da “Turizm Bakanı’nın tanık olarak dinlenmesini talep ediyoruz, bu izni hangi gerekçelerle vermediğini anlatmasını talep ediyoruz huzurda. Kendisi seçilmiş değil, atanmış olduğu için de bunun önünde bir engel yoktur” talebinde bulundu.

Duruşmada yangında doktor oğlu Yiğit Gençbay’ı kaybeden Danıştay 9. Daire Ceza Başkanı Abdurrahman Gençbay dinlendi. Gençbay, şunları söyledi:

"Beş gün boyunca duruşmayı izledim. Gördüğüm tablo zaten yüreğimiz yanmış ama daha da canımız acıdı. Biz buraya mahalle kavgası için gelmedik. Biz bize emanet edilen canlar için buraya geldik. Sanıklar, sanık müdafiileri ve müştekilerden bu anlayış doğrultusunda hareket etmelerini beklerdim. Otelde kalan misafirler, ev sahipleri tarafından uykularında katledildiler. Müşteki yakınlarının insani tepkilerine bile tahammül edemediler. Sanık yakınları ağza alınmayacak küfürler ettiler. Oysa bu insanları anlamaya çalışmak gerekiyor. Bakıyorum sanıkların tamamı kendilerini suçsuz görüyorlar, damat, kızlar sanki.

'OĞLUM VE ARKADAŞI GÖZLERİNİ KIRPMADAN ALEVLERİN İÇİNE GİRDİLER'

Benim oğlum ve oğlum gibi sevdiğim oğlumun çocukluk arkadaşı, bu iki çocuk hiç tanımadıkları insanlar için Emine Hanım sizin karşı odanızda yatıyorlardı. Onlar da sizin gibi çıktı odalarından. Benim evladımın odasında da sizin odanızda da duman bile yoktu. Odalarında kalsalar belki hiçbir şey olmayacaktı. Dışarı çıktılar evet ama çocukların haykırışlarını duyunca gözlerini karartmadan ateşin içine girdiler. Görenler anlatıyor, kendilerini parçalamışlar orada insanları kurtarmak için. Bu iki insan öyle soylu ruhlara sahipti işte. Bizim evlatlarımız hiç tanımadığı insanlar için canlarından vazgeçmişler. Benim oğlum intörn doktordu, 2 ay önce arkadaşları mezun oldu hepsinin mezuniyetini izledim kahrolarak.

Ben herhalde bunu yaşasam gidip otelin en üst katından kendimi atardım, gidip meyve yemezdim karşı otelde.

'ORGANİZE KÖTÜLÜĞÜ AŞÇI YAMAĞINA BAĞLAMAKTAN ÇEKİNMİYOR'

Ben Halit Ergül’ü dinledikten sonra bu harami düzeni kuranın Halit Ergül olduğunu anladım. Ben hayatta böyle bir otel işletmesi görmedim. Genel müdür, ben genel müdürüm diyemiyor, ‘silah ruhsatı’ için diyor. Burada aynı zamanda organize bir vergi kaçakçılığı var. Buradan çıkınca Hazine ve Maliye Bakanlığı’na suç duyurusunda da bulunacağım. Herkes suçu birbirine atıyor. Bu kadar organize kötülüğü bir aşçı yamağına bağlamaktan çekinmiyor. Vicdanı bile sızlamıyor. Bunu heyetinizin takdirine bırakıyorum. Burada yargılanması gereken Turizm Bakanlığı, Çalışma Bakanlığı, valiler gibi bu olayın hesabını vermesi gereken çok isimler var.

'BU DAVA CEZASIZLIK ALGISININ ORTADAN KALDIRILDIĞI DAVA OLACAKTIR'

Bu dava her yönüyle tarihe geçecek bir davadır. Bu dava cezasızlık algısının ortadan kaldırıldığı, yapanın yanına kar kalan anlayışın paramparça edildiği bir dava olacaktır. Bu yargılama sonunda verilecek karar hukuk tarihinde altın bir sayfa olarak geçecektir. Mahkeme dışı faktörlerin de yargılamayı engellememesi, yargılamanın önünü açması gerek. Dünyada kayıtlara geçmiş en büyük 6’ncı otel yangını. Burada otel sahipleri, belediye özel idare yetkilileri, özellikle Turizm Bakanlığı denetimden ve gözetimden sorumlular şüphelilerin başında gelmektedir, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı yetkilileri de aynı şekilde.

'TURİZM BAKANLIĞI KOLTUĞUNDA OTURAN KİŞİ NE YAPMAK İSTİYOR?'

Bolu Cumhuriyet Başsavcılığı’nın istemine rağmen Turizm Bakanlığı yetkililerine soruşturma izni verilmedi. İtirazlara rağmen izin verilmedi. Bu ülkenin Cumhurbaşkanı 12 Mayıs 2025 tarihinde Danıştay’ın 157’nci kuruluş yıl dönümünde 'Son dönemde milletimizi en fazla rahatsız eden cezasızlık algısının önüne geçecek kapsamlı düzenlemeleri kamuoyumuzla paylaştık. Şu konuda son derece kararlıyız. Yapanın yanına kar kalıyor türü ön kabullerin her ne sebeple olursa olsun toplumda yerleşmesine müsaade etmeyeceğiz' dedi. Daha geçen hafta Adalet Bakanı ‘kamu görevlileri dahil herkes denetime tabiidir’ dedi.

Kamu görevlilerinin birinci derecede sorumlu olduğu gerekçesiyle 'Turizm Bakan Yardımcısı’na soruşturma izni istiyorum’ denildiği noktada Turizm Bakanlığı, ‘bunlar benim kıymetlilerim’ demeye getiriyor ve soruşturma izni vermiyor. Soruyorum, Turizm Bakanlığı koltuğunda oturan bu kişi ne yapmak istiyor? Mahkemenin yargılamasına gölge düşürecek her türlü baskı ve işlemlerden kaçınılması gerek.

'PARTNERLERDEN BİRİ İŞİNİ DÜZGÜN YAPSAYDI...'

Bu olayda herkes payına düşen doğrultuda ceza almalı. Partnerlerden biri işini doğru yapsa belki zincir kopacak ve bu facia yaşanmayacak. Bu yüzden organize kötülük diyorum ben. Üç perdeli bir tragedya bu. Burada ilk bölümde, bir bölümüne itfaiye aracı giremeyen bir binaya belediye birden fazla yangına uygunluk belgesi veriyor. Otelde afet yönetim planlamasının temel aşamaları bile bulunmuyor. Lüks otomobillerin çıkartılması için otoparkın kapıları sonuna kadar açılarak yangının hızlanmasına ve zehirli gazların otelin her yanını sarmasına neden oluyor. Otelin kibrit kutusu gibi olduğu itfaiye tarafından bilinmesine rağmen bitişikteki kafeye ‘yangına uygunluk’ raporu verilerek ikinci yangının çıkmasına sebep olunmuştur.

Otel işletmecilerinin kimin yaşayıp kimin yaşamayacağına karar verdiği 10 dakikanın olduğu altın zaman bölümü var. Otel sahipleri, yakınları ve ayrıcalıklarının tahliyelerinin yapıldığı, hiçbirinin kılına zarar gelmeden kurtarıldığı, görsel ve işitsel tahliye uyarılarının çalıştırılması yerine bireysel kurtarılma eylemlerinin gerçekleştiğini görüyorum. Otelde bulunan uyarıların bilinçli olarak kapatıldığı görülmüştür. Yangın çıktığında 10 dakikalık altın zaman varken bütün bunların yapılmadığı, sesli panik uyarısıyla insanlar yangından haber edilebilecekken bunun yapılmadığı açıktır.

'ÇALIŞMA BAKANLIĞI YETKİLİLERİ HAKKINDA HENÜZ İZİN VERİLMEDİ'

Yargı yolu kapatılan diğer kamu görevlisi olan şüphelilerle ilgili süreci takip ediyoruz. Bu otelin kuruluşundan bugüne kadar görev almış tüm valiler neden bu soruşturmaya dahil edilmemiş? İçişleri Bakanlığı, belediye görevlilerini soruştururken onları soruşturmamıştır. Biz valiler ile ilgili iddiamızın peşindeyiz ve İçişleri Bakanlığı’na müracaatımız devam etmektedir.

Bu oteli denetlemeyen, soruşturmayan Çalışma Bakanlığı yetkilileri hakkında da soruşturma izni istenilmiş ama buna henüz bir yanıt verilmemiştir. Biz tüm bu isimlerin yargılanması için elimizden geleni yapacağız. Bolu Belediyesi, itfaiye aracına uygun nitelikte uygun yol ve alan, yangına uygunlu belgesi vermesi aşamasında sorumluluğu kendisindedir. Bolu İl Özel İdaresi ve Valisi, yangın tedbirlerini denetlememiştir. Otelin kurulduğu tarihten bu yana tüm görev almış Valiler de sorumludur. Sonuç olarak yangına engel olmak için pek çok kamu kurumunun sorumluluğu olduğu açıktır. İdarenin varlık sebebi olan görevlerini yerine getirmemiş olmaması, geç yerine getirmiş olması cezai yaptırıma sebebiyet vermektedir.

'BOLU'DA HAKİMLERİN OLDUĞUNU GÖSTERİN'

Bu organize kötülük de belki de en büyük pay, oteli Avrupa kriterlerine uygun hale getirmemek. Bu olay sonrasında bana Marmaris’te bir otel sahibi yazdı, 'Benim oteli denetlemeye Turizm Bakanlığı gelmez, uğramaz bile. İngiliz tur şirketi gelir denetler ve yapmam gereken 13 maddeyi sıralar öyle misafirlerini getirir. Senin evladının yandığı otele müşterilerin yüzde 35’ini getiren ETS tur şirketidir. O yapmış mı hiç denetim?' diye sordu. Turizm Bakanı’nın tur şirketi olan ETS, neden denetim yapsın ki. Yüce mahkemeye burada çok büyük bir iş düşüyor, yükünüz çok ağır. Bolu’da hakimlerin olduğunu tüm dünyaya gösterin.''

Kaynak: ANKA