Elazığ’da Dehşet: Yeni Doğan Bebeğini Çöpe Attı

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Elazığ’ın Kültür Mahallesi’nde meydana gelen olayda, evde doğum yapan yabancı uyruklu bir kadın, yeni doğan bebeğini apartmanın önündeki çöp konteynerine attı. Olay, sabah saatlerinde 5 katlı Tat Apartmanı’nın giriş katında yaşandı. Doğumu evde gerçekleştiren kadın, bebeği poşete koyarak dışarı çıktı ve apartmanın önündeki konteynere attıktan sonra evine geri döndü.

BEBEĞİN HAYATINI ESNAF KURTARDI

Çevredeki esnaf konteynerden gelen bebek sesini duyunca durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi. Olay yerine hızla sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Konteynerden çıkarılan bebek, yapılan ilk müdahalenin ardından Fethi Sekin Şehir Hastanesi’ne kaldırılarak tedaviye alındı.

ANNE GÖZALTINDA

Anne ise doğum sonrası kanama geçirdiği için polis gözetiminde hastaneye kaldırıldı. Kadının gözaltı işleminin hastane sürecinin ardından sürdürüleceği öğrenildi.

'HEMEN POLİSİ ARADIM'

Olayın tanıklarından esnaf Nazmi Kekeç, yaşananları şu sözlerle anlattı: “Kadın dışarı çıktı, çocuğu çöpe attı, sonra çevreye bakıp eve girdi. Hemen polisi aradım. Ambulans geldi, çocuğu aldı. Kadını da polis götürdü. Yerler hep kan içindeydi.”

'BEBEK SESİ DUYDUM'

Bir diğer tanık Miraç Mirza Aslaner ise sabah saatlerinde bebek ağlamasını duyduğunu belirterek şunları söyledi:

“Sabah ekmek almak için bu yoldan geçiyordum, bebek sesini duydum. Mahalledeki fırına gidip oradaki ağabeylere durumu anlattım. Buradan çocuk sesinin geldiğini söyledim. Onlar da bana inanıp gelip baktılar, sonra diğer esnafla beraber polise haber verdiler. Ardından polisler geldi, kadını alıp götürdüler.”

Kaynak: DHA