Bakan Murat Kurum’dan Deprem Bölgesinde ’24 Saat’ Talimatı: Müteahhitleri Tek Tek Uyardı

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Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, 6 şubat depremlerinden etkilenen illerden biri olan Malatya’da devam eden inşa çalışmalarıyla ilgili son durumu Malatya Büyükşehir Belediyesi’nde düzenlenen koordinasyon toplantısında ele aldı.

Malatya Valisi Seddar Yavuz, Büyükşehir Belediye Başkanı Sami Er ve ilçe belediye başkanlarıyla bir araya gelen Bakan Kurum, toplantıda yetkililerden bilgi aldı. Bakan Kurum, vatandaşların talepleri doğrultusunda kritik talimatlar verdi.

YENİ TALİMATLAR VERDİ

Toplantının ardından beraberinde yerel yöneticiler ve bakanlık yetkilileri ile birlikte yapımı tamamlanan ve önümüzdeki ay hizmete girecek olan valilik binasında incelemelerde bulunan Bakan Kurum valiliğin çevre düzenlemesinin de hızla tamamlanması için yetkililere özel talimat verdi.

Valilik binasının ziyareti sonrası Bakırcılar Çarşısı, Kuyumcular Çarşısı, Şire Pazarı ve Kasaplar Çarşısı ile şehir merkezinde incelemelerde bulunan Bakan Kurum, çalışmaların hızla tamamlanması gerektiğine vurgu yaptı.

MÜTEAHHİTLERİ TEK TEK UYARDI

Müteahhitleri yanına çağırıp inşaatlarla ilgili izahat isteyen Bakan Murat Kurum, iki şantiyede 867 kişinin çalıştığını öğrenince bu sayının yetersiz olduğunu belirterek, “Niye daha fazla değil? İki şantiye de 24 saat çalışacak. Çalışacaksınız, hakkedişinizi alacaksınız. Ertesi gün paranızı alacaksınız. Burası bitecek. Çalışmazsanız ben de o çalışmadığınız süreçte gereğini yaparım. Bitirin; biz de size ne destek verilmesi gerekiyorsa verelim. Her iskelede adam olacak. Ben 1 ay sonra buraya geldiğimde buranın asfaltı bitecek” uyarısında bulundu.

'ÖZELLİKLE GECE TAKİP EDECEĞİM'

Müteahhidin “Farkındayız Bakanım her gün de toplantı yapıyoruz” sözlerine karşılık veren Kurum ise “Toplantı yapmayın iş yapın. Burayı ben özellikle gece takip edeceğim. Gece de adam çalışacak gündüz de” yanıtını verdi.

Kaynak: Haber Merkezi