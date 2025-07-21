Tatilde Acı Son! 4 Yaşındaki Çocuk Yaşamını Yitirdi

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Şanlıurfa’nın Haliliye ilçesinde yolun karşısına geçmeye çalışan 4 yaşındaki Fatih Ali Türkmenoğlu, otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetti. Kaza, Ulubağ Mahallesi mevkisinde meydana geldi. A.B. idaresindeki 27 V 1276 plakalı araç, küçük çocuğa çarptıktan sonra sürücü durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen sağlık ekipleri, 4 yaşındaki çocuğun hayatını kaybettiğini belirledi. Cenaze, yapılan incelemenin ardından otopsi için Şanlıurfa Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Gözaltına alınan sürücü hakkında başlatılan soruşturma devam ediyor.

Hayatını kaybeden Fatih Ali Türkmenoğlu’nun İstanbul’da yaşadığı, yaz tatili için ailesiyle birlikte Şanlıurfa’ya geldiği öğrenildi. Ailesinin Cumhuriyet Sosyal Tesisleri'nde piknik yaptığı sırada markete gitmek için yola çıkan çocuk, karşıya geçmeye çalışırken yaşamını yitirdi.

Kaynak: İHA