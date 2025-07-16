Bakan Murat Kurum Duyurdu: Hatay'da 500 Evler Projesi Tamamlandı

Kahramanmaraş depremlerinin ardından Hatay-Antakya’daki 500 Evler projesi tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, "Yüzlerce ailemiz için yeni bir yaşam başlıyor" diyerek teslimat sürecinin başladığını duyurdu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Bakan Murat Kurum Duyurdu: Hatay'da 500 Evler Projesi Tamamlandı
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Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından yeniden inşa sürecinin en yoğun yürütüldüğü illerden biri olan Hatay'da, Antakya ilçesindeki 500 Evler konut projesi tamamlandı. Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, bölgede yapımı tamamlanan evlerin görüntülerini sosyal medya hesabından paylaşarak, yeni konutların kısa süre içinde teslim edileceğini duyurdu.

'YENİ BİR YAŞAM BAŞLIYOR'

Emlak Konut GYO'nun inşa ettiği ve kura çekimi tamamlanan 500 Evler projesi kapsamında 576 konutun kısa süre içinde depremzede ailelere teslim edileceği bildirildi. Bakan Kurum, paylaşımında "İlmek ilmek işledik. Gecemizi gündüzümüze katıp büyük bir adım daha attık. Hatay'da 500 Evler'i de tamamladık. Şimdi Antakya'da da yüzlerce ailemiz için yepyeni bir yaşam başlıyor" ifadelerine yer verdi.

Bakan Murat Kurum Duyurdu: Hatay'da 500 Evler Projesi Tamamlandı - Resim : 1

SEFERBERLİK SÜRÜYOR

Bakanlıktan yapılan açıklamada, "asrın inşa seferberliği" olarak nitelendirilen yeniden yapılandırma çalışmalarının aralıksız sürdüğü belirtildi. Hatay'da bugüne kadar toplam 68 bin 406 bağımsız bölümün teslim edildiği, yıl sonuna kadar ise bu sayının 153 bini aşmasının hedeflendiği aktarıldı.

Buna göre kent genelinde yıl sonuna kadar 133 bin 382 konut, 9 bin 103 iş yeri ve 10 bin 763 köy evinin inşaatının tamamlanması planlanıyor.

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