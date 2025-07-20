Bakan Kurum’dan Depremzede Aileye Anlamlı Ziyaret! İnşaatların Son Teslimi İçin Tarih Verdi

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem felaketinin yaşandığı 11 il arasında önemli hasar kaybının yaşandığı Malatya’da yeni evlerine taşınan depremzede aileyi ziyaret etti. Bakan Kurum, "Etap etap teslim edeceğiz. İnşallah yıl sonuna kadar oralar da bitecek" dedi.

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6 Şubat depremlerinde çok sayıda can kaybının yaşandığı, felaketin en çok hasar alan illeri arasında yer alan Malatya’da depremin izleri silinmeye çalışılırken, depremzedelerin yıkılan evleri de yeniden inşa edilmeye başlandı.

Bakan Kurum’dan Depremzede Aileye Anlamlı Ziyaret! İnşaatların Son Teslimi İçin Tarih Verdi - Resim : 1

DEPREMZEDE AİLEYE ZİYARET

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum Malatya'nın Akçadağ ilçesinde yeni evlerine taşınan depremzede aileye de ziyarette bulundu.

Bakan Kurum’dan Depremzede Aileye Anlamlı Ziyaret! İnşaatların Son Teslimi İçin Tarih Verdi - Resim : 2

'ETAP ETAP TESLİM EDECEĞİZ'

Bakan Kurum, evlerini teslim alan Güde ailesinin fertleriyle bir araya geldi. Aileye hayırlı olsun dileklerini ileten Bakan Kurum, şöyle konuştu: Hamdolsun, her geçen gün Malatya'mız üstüne koya koya gidiyor. Bugün Bakırcılar Çarşısı'nı gezdik. Çarşılarımızı etap etap teslim edeceğiz. İnşallah yıl sonuna kadar oralar da bitecek. Malatya merkeziyle ilçesiyle köyüyle beraber ayağa kalkacak.

Bakan Kurum’dan Depremzede Aileye Anlamlı Ziyaret! İnşaatların Son Teslimi İçin Tarih Verdi - Resim : 3

ÇOCUKLARA SÖZ VERDİ

Öte yandan Bakan Kurum, mahallelerine halı saha yapılmasını isteyen çocukları da kırmayarak isteklerinin yerine getirilmesi için destek olacağını belirtti.

Kaynak: AA

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Malatya Murat Kurum
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