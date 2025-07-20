Netanyahu Hastaneye Kaldırıldı

Tükettiği bozuk gıda nedeniyle bağırsak iltihabı geçirerek zehirlenen İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu, hastanede tedavi altına alındı.

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Netanyahu Hastaneye Kaldırıldı
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Gazze’ye yönelik saldırıları ile çok sayıda ülke tarafından kınanan İsrail, saldırılarını sürdürürken İsrail’i tedirgin eden flaş bir gelişme yaşandı.

Netanyahu Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 1

GIDADAN ZEHİRLENDİ

İsrail Başbakanlık Ofisi, İsrail Devlet Başkanı Binyamin Netanyahu’nun zehirlendiğini duyurdu. Ofis tarafından yapılan açıklamada Netanyahu’nun tükettiği bozuk gıda nedeniyle gece boyunca kendisini iyi hissetmedi, zehirlenerek bağırsak iltihabı geçirdiği belirtildi.

Netanyahu Hastaneye Kaldırıldı - Resim : 2

3 GÜN DİNLENECEK

Batı Kudüs'te bulunan Hadassah Hastanesi İç Hastalıklar Bölümü Direktörü Prof. Alon Hershko tarafından evinde muayene edilen Netanyahu’nun 3 gün istirahat edeceği aktarıldı.

Netanyahu'nun durumunun iyi olduğu ifade edilirken, vücudundaki sıvı eksikliği nedeniyle damarlarından sıvı tedavisi uygulandığı belirtildi.

Kaynak: Haber Merkezi

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