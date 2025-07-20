İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan Kıbrıs Barış Harekatı Mesajı

İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümü ve '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı' nedeniyle mesaj yayımladı.

İletişim Başkanı Burhanettin Duran'dan Kıbrıs Barış Harekatı Mesajı
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İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Kıbrıs Barış Harekatı'nın 51'inci yıl dönümü ve '20 Temmuz Barış ve Özgürlük Bayramı' nedeniyle sosyal medya hesabından bir mesaj yayımladı.

Duran, paylaşımında şu ifadelere yer verdi:

"Kıbrıs Barış Harekatı, 51 yıl önce milletimizin kararlı iradesiyle hayata geçirilen tarihi bir dönüm noktasıdır. Bu adım, Kıbrıs Türk halkının eşitlik, özgürlük ve güvenlik taleplerini yok sayan dayatmalara karşı meşru bir müdahale olarak tarihe geçmiştir. Bugün Kıbrıs davası, yalnızca geçmişin bir meselesi değil; aynı zamanda geleceğe dair bir vizyonun adıdır. Türkiye, Kıbrıs Türk halkının hak ve menfaatlerini koruma kararlılığını bugün de aynı şekilde sürdürmektedir. Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği gibi: 'Şunu kimse unutmasın, adlarımız farklı olsa da söz konusu Kıbrıs davası olunca soyadımız Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'dir.' Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'nin siyasi eşitliğini ve egemenliğini teminat altına alma irademizden asla vazgeçmeyeceğiz. Bu anlamlı yıl dönümünde, Kıbrıs Türk halkının mücadelesine omuz veren aziz şehitlerimizi rahmetle, kahraman gazilerimizi minnetle anıyorum."

Kaynak: ANKA

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