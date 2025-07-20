Eşi ve Çocukları Öldükten 10 Gün Sonra Nişanlanmıştı! İtfaiyeci Zanlı Cezaevinde Ölü Bulundu

Aydın’ın Nazilli ilçesinde meydana gelen bir yangında eşi ve iki çocuğunun ölümüne neden olduğu iddiasıyla tutuklanan itfaiye eri Turgay Ahmet Gezgin, cezaevindeki koğuşunda ölü bulundu. Gezgin’in, ailesini yangında etkisiz hâle getirmek için kimyasal madde kullandığı iddia ediliyordu.

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Eşi ve Çocukları Öldükten 10 Gün Sonra Nişanlanmıştı! İtfaiyeci Zanlı Cezaevinde Ölü Bulundu
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Olay, 18 Mart 2025 Salı günü sabah saatlerinde Yeşil Mahalle 372 Sokak'taki Hilal Apartmanı'nda meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, evde çıkan yangında 4 yaşındaki Toprak Ege Gezgin, 11 yaşındaki Muzaffer Deniz Gezgin ve 34 yaşındaki anneleri Fatma Gezgin yoğun dumana maruz kalarak yaşamını yitirdi. Yangının yalnızca yatak odasında meydana gelmesi ve diğer odalara sıçramaması ise büyük şüphe uyandırmıştı.

Eşi ve Çocukları Öldükten 10 Gün Sonra Nişanlanmıştı! İtfaiyeci Zanlı Cezaevinde Ölü Bulundu - Resim : 1

EŞİNİN TELEFONUNDAKİ MESAJLAR SİLİNMİŞTİ

Güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, yangın sonrası baygınlık geçiren Turgay Gezgin’in olaydan kısa süre önce eve girip çıktığını tespit etti. Savcılığın talimatıyla yapılan dijital incelemede, hayatını kaybeden Fatma Gezgin’in cep telefonundaki mesajlar ve bazı verilerin yangından hemen önce silindiği ortaya çıktı.

Eşi ve Çocukları Öldükten 10 Gün Sonra Nişanlanmıştı! İtfaiyeci Zanlı Cezaevinde Ölü Bulundu - Resim : 2

YANGINDAN 10 GÜN SONRA NİŞANLANDI

Soruşturmayı derinleştiren Nazilli İlçe Emniyet Müdürlüğü, savcılık kararıyla Turgay Gezgin’i ve olaydan sadece 10 gün sonra nişanlandığı belirlenen sevgilisi F.T.’yi izlemeye aldı. Yaklaşık iki ay süren teknik takip ve delil toplama sürecinin ardından şüpheliler düzenlenen operasyonla gözaltına alındı. Turgay Gezgin çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi, F.T. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Eşi ve Çocukları Öldükten 10 Gün Sonra Nişanlanmıştı! İtfaiyeci Zanlı Cezaevinde Ölü Bulundu - Resim : 3

CEZAEVİNDE YAŞAMINA SON VERDİ

Nazilli Kapalı Cezaevi’ne gönderilen Gezgin, daha sonra Adana’daki bir cezaevine nakledildi. Burada görevliler tarafından ölü bulunan zanlının kendi yaşamına son verdiği bildirildi. Olayla ilgili adli soruşturma başlatıldığı açıklandı.

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Kaynak: İHA

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