Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC'ye gitti: Kritik Temaslarda Bulunacak

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Atatürk Havalimanı'ndan "TUR" uçağı ile KKTC'ye hareket eden Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Sağlık Bakanı Kemal Memişoğlu, TBMM Başkanvekili Bekir Bozdağ, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanı Dış Politika ve Güvenlik Başdanışmanı Akif Çağatay Kılıç, AK Parti Genel Başkan Yardımcıları Nihat Zeybekci, Hüseyin Yayman, Halit Yerebakan, Kürşat Zorlu ve Belgin Uygur eşlik etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, ziyaret kapsamında KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelecek ve Lefkoşa Kuzey Çevre Yolu Köprülü Kavşağı ve Bağlantı Yollarının açılışına katılacak.

Kaynak: AA