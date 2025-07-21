Gürer'den İktidara Sağlık Sistemi Tepkisi

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, TBMM Genel Kurulu’nda sağlık sisteminde yapılacak düzenlemelerin konuşturulduğu oturumda sağlık sistemindeki aksaklıklara dikkat çekti. Gürer “Yirmi dört yıl bir parti iktidarda kalırsa bir kör nokta oluşur, o kör nokta nedeniyle bazı şeyleri görmez olur. Onun için, sağlık sisteminde iyi şeyler yapılmadı mı, yapıldı ama sonra ne oldu? Sağlık sorunlu kılındı” dedi.

‘TAŞERON İŞÇİLERE KADRO ÇAĞRISI’

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer, sağlık sisteminde taşeron olarak çalışan ve hizmet alım sözleşmesine takılan çok sayıda işçinin kadro beklediğini hatırlatarak: “Bu arkadaşların kadroları verilsin, bu çalışanların hakkı gasbedilmesin. Eğer siz ticarileştirirseniz sağlığı, orada işe uygun adamın en ucuzu çalıştırılıyor. Oysa orada işi bilenlerin çalıştırılması lazım” dedi.

'HASTANELER OTEL GİBİ AMA DOKTOR YOK'

Şehir hastanelerinin fiziksel şartlarının iyi olduğunu ancak hizmette büyük sorunlar yaşandığını belirten Gürer, sistemin içinin boşaltıldığını hatırlatarak “Şehir hastanesine gidiyorsunuz, sizi bir araca bindiriyorlar, konforlu bir şekilde gezdiriyorlar. Ama muayene için iki ay sonraya gün veriliyor. Görüntü olarak şehir hastaneleri otel gibi ama içinde doktor olmayınca hizmetin karşılığı yok” diye konuştu.

'SAĞLIK TİCARİLEŞTİRİLEMEZ, ŞAKAYA GELMEZ'

Sağlık hizmetlerinin piyasalaştırılmasına da sert çıkan Gürer, sağlıkta yaşanan sorunların her geçen gün arttığını ve bu alanın şakaya gelmeyecek kadar ciddi olduğunu vurguladı: “Sağlık şakaya gelecek bir iş değil, ticarileştirilecek bir alan da değil. Keşke hiç kimsenin sağlığı bozulmasa ama yaşadığımız koşullarda sağlığa dünden daha çok ihtiyaç duyacağız.”

KENEVİR DÜZENLEMESİ SORUNLU

Konuşmasında kenevir ekimiyle ilgili düzenlemelere de değinen CHP’li Gürer, 19 ilde izin verilen kenevir üretiminin kontrolsüz yürütüldüğünü ve bu alanda uzman görüşü alınmadan düzenlemeye gidildiğini ifade ederek, “Bu kenevir olayında işin bilenlerine danışılarak bir yöntem geliştirilmeliydi. Doğrudur, suyu az tüketiyor, birçok alanda kullanılıyor ama kontrol ve denetim sorunlu olabilir" dedi.

Kaynak: Haber Merkezi