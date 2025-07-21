Meclis'ten Geçti, Sağlıkta Yeni Dönem! Aile Hekimliği, Eczaneler, Organ Bağışı... Tam 29 Maddeden Oluşuyor

TBMM’de kabul edilen yeni sağlık yasası ile aile hekimliğinde uzmanlık eğitimi başlıyor, kenevir özlü tıbbi ürünler eczanelerde satılacak ve organ bağışına teşvik için yeni düzenlemeler geliyor. İşte tüm ayrıntılar...

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Meclis'ten Geçti, Sağlıkta Yeni Dönem! Aile Hekimliği, Eczaneler, Organ Bağışı... Tam 29 Maddeden Oluşuyor
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Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) Genel Kurulu’nda kabul edilen 29 maddelik “Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi” ile sağlık alanında önemli değişiklikler hayata geçirildi. Aile hekimliği, kenevir özlü tıbbi ürünler ve organ bağışı gibi konularda yenilikçi düzenlemeler getiren yasa, sağlık sisteminde yeni bir dönemi başlatıyor.

AİLE HEKİMLİĞİNDE UZMANLIK DÖNEMİ

Yeni yasayla, aile hekimlerinin uzmanlık eğitimi alması teşvik ediliyor. 1 Ocak 2025’e kadar sözleşmeli aile hekimi olarak çalışanlar, Tıpta Uzmanlık Sınavı’na girmeden, Tıpta Uzmanlık Kurulu’nun belirlediği çerçevede aile hekimliği uzmanlık eğitimi alabilecek. Eğitim, uzaktan veya yarı zamanlı olarak en az 6 yıl sürecek; ancak 5 yıl ve üzeri deneyimi olanlar için bu süre 4 yıla inecek. Eğitim süresince aile hekimleri, motivasyon ödemeleri hariç döner sermaye ek ödemelerinden yararlanabilecek.

KENEVİR ÖZLÜ TIBBİ ÜRÜNLER ECZANELERDE

Uyuşturucu Maddelerin Murakabesi Hakkında Kanun’da yapılan değişiklikle, kenevirden elde edilen tıbbi ürünler, sağlık ve kişisel bakım ürünlerinin ruhsatlandırma ve takip işlemleri Sağlık Bakanlığı tarafından yapılacak. Bu ürünler yalnızca eczanelerde satılabilecek. Ürünlerin izin, satış, işlenme ve ihracat süreçleri, İçişleri ve Tarım ve Orman Bakanlıklarının görüşleriyle hazırlanacak yönetmelikle belirlenecek.

ORGAN BAĞIŞINA TEŞVİK VE ÖNCELİK

Organ bağışını artırmak için yeni düzenlemeler getirildi. Vatandaşlar, e-Devlet veya Sağlık Bakanlığı bilişim sistemleri üzerinden güvenli kimlik doğrulama ile organ bağışı beyanında bulunabilecek. Yazılı vasiyet veya 2 tanık huzurunda beyan ile organ bağışı yapılabilecek. Bağışçının yakınlarının izin vermemesi durumunda, kişinin sağlıklıyken verdiği karar esas alınacak. Organ bağışçılarının eş ve birinci derece yakınlarına, organ nakli gerektiğinde acil hastalardan sonra öncelik tanınacak. Bağış beyanları, Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’na uygun olarak merkezi kayıt sistemine kaydedilecek ve sadece bağışçının belirlediği kişilere açıklanacak.

USULSÜZ SATIŞLARA AĞIR CEZA

Beşeri tıbbi ürünler ve özel tıbbi amaçlı gıdaların tedarik zinciri hareketlerinin takip sistemine bildirilmemesi durumunda, ürünlerin depoya satış fiyatının iki katı idari para cezası uygulanacak. Aynı fiilin bir yıl içinde tekrarlanması halinde ceza bir kat artırılarak uygulanacak. Yeni düzenlemeler, sağlık sisteminde erişim, kalite ve verimliliği artırmayı hedeflerken, organ bağışı ve aile hekimliği gibi alanlarda önemli yenilikler sunuyor.

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Kaynak: Haber Merkezi

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