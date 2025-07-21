Meclis'te İlaç Krizi, 'Saygınlığa Gölge Düştü'

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CHP Balıkesir Milletvekili Serkan Sarı, TBMM Genel Kurulu’nda görüşülerek yasalaşan Sağlıkla İlgili Bazı Kanunlarda ve 663 Sayılı KHK’da Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi’nin ikinci bölümü üzerinde CHP Grubu adına söz aldı. Konuşmasında torba kanunun yapısal sorunlarına ve eczacılarla ilgili düzenlemelerdeki eksikliklere dikkat çeken Sarı, “Külliye’den gelen neyse o geçiyor; Meclisin iradesi yok sayılıyor” dedi.

TORBA KANUN TEKLİFİ ELEŞTİRİSİ

CHP Milletvekili Sarı, kanun teklifinin 'torba kanun' olarak Meclis’e getirilmesini eleştirerek şöyle konuştu: “İçerisinde uzunca süreden beri, sürekli dile getirdiğimiz her şey var; doktorlar var, eczacılar var, optisyenler var, diş hekimleri var, organ naklî var, kenevir var, sahra hastanesi var, ne ararsanız var ve burada ortak mutabakatla da bir sonuç almak istiyoruz. Ülkemizin temel sorunlarına kalıcı, katılımcı, kapsayıcı çözümler üretmeliyiz ve bu anlamda da çalışmalarımızı yerinde ve nitelikli bir şekilde planlamalıyız ama görünen o ki şu anda bunu başarmak pek de mümkün değil."

'KARAR ORTAKTI, YASA METNİNDE YOK'

Takviye edici gıdalar, multivitaminler, sporcu destekleri, bitkisel ürünler ve kişisel destek ürünlerinin Sağlık Bakanlığı ruhsatıyla sadece eczanelerden satılması yönünde komisyonda ortak bir karar alındığını hatırlatan Sarı, şunları söyledi: “Sağlık Komisyonu Başkanımız, AKP Sözcüsü Sayın Ümmügülşen Öztürk, Bakan Yardımcımız Şuayıp Bey ve tüm komisyon üyeleriyle birlikte bu konuda uzlaştık. Ama yasa teklifine bu madde konulmadı. Peki, bu komisyon ne için toplanıyor o zaman? Oy birliğiyle alınan karar dikkate alınmayacaksa komisyonun varlığının ne anlamı var?”

'MECLİSİ İTİBARSIZLAŞTIRAN BİR TAVIR'

Sarı, “Komisyonumuzu itibarsızlaştıran bir torba yasayla karşı karşıyayız” diyerek, “Buradan Külliye'den, Saray’dan ne geldiyse o geçiyor. Bu milletvekillerinin önerisi neden önemsenmiyor? Meclisin ciddiyeti neden yok sayılıyor?” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Haber Merkezi