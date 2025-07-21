Bahçeli ile Numan Kurtulmuş Arasında Kritik Görüşme

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin Meclis’teki tarihi çağrısı ile başlayan Terörsüz Türkiye süreci, terör örgütü PKK’nın silah bırakması ile devam ederken gözler Meclis’te kurularak komisyona çevrilmişti.

GRUP BAŞKANVEKİLLERİYLE GÖRÜŞMÜŞTÜ

Komisyon çalışmalarının hız kazandığını belirten TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, 18 Temmuz’da Meclis’te grubu bulunan siyasi partilerin grup başkanvekilleriyle görüşmüştü.

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, Kurtulmuş'un davetiyle katıldığı toplantıda kurulması planlanan komisyona parti olarak üye vermeyeceklerini ve çalışmalara katılmayacaklarını bildirmişti.

İYİ PARTİ KATILMAMIŞTI

Meclis’teki görüşmede, AKP Grup Başkanvekili Abdulhamit Gül, CHP Grup Başkanvekili Murat Emir, DEM Parti Grup Başkanvekili Gülüstan Kılıç Koçyiğit, MHP Grup Başkanvekili Erkan Akçay, İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu ve Yeni Yol Partisi Grup Başkanı Bülent Kaya yer almıştı.

BAHÇELİ İLE KRİTİK GÖRÜŞME

Bu kritik görüşmenin ardından Numan Kurtulmuş, bugün de MHP Lideri Devlet Bahçeli ile bir araya geldi. İki ismin Terörsüz Türkiye ve komisyon sürecini değerlendireceği öngörülüyor.

Kaynak: ANKA