CHP'li Kış'tan 'Torba Yasa' Tepkisi... 'Günü Kurtarma Derdindesiniz'

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CHP Mersin Milletvekili Gülcan Kış, TBMM Genel Kurulu’nda AKP’nin sunduğu torba yasayı sert bir şekilde eleştirdi. Döviz kurundaki artış ve Türk Lirası’nın tarihi değer kaybının hatırlatan CHP Milletvekili, iktidarın ekonomik krize rağmen çareyi hâlâ torba yasalarla aradığını ancak bunun hiçbir şekilde sonuç vermeyeceğini ifade etti.

CHP’li Kış, Türk Parasının Kıymetini Koruma Kanunu’nu değiştirme hamlesine tepki göstererek Türk Lirası'nın değerinin zaten mevcut iktidarın politikaları yüzünden azaldığını belirtti. Kış, 40 lirayı aşan doları işaret ederek "200 lira artık bir çay, bir simit, bir yol parası. Yılbaşından beri TL’nin değer kaybı yüzde 12’yi geçti. Kanun çıkararak güven kaybı telafi olmaz, kriz çözülmez" şeklinde konuştu.

'4 KİŞİDEN BİRİ İCRALIK'

Vatandaşın çok ağır bir borç yükü içinde olduğunu vurgulayan Gülcan Kış, icra dairelerinde 24 milyon dosya olduğunu söyleyerek "Her 4 kişiden 1’i icralık. 2025’in ilk 5 ayında 1 milyon 38 bin kişi borcunu ödeyemediği için icraya verildi. Kredi ve kredi kartı borçları 4,8 trilyon liraya geldi" dedi ve vatandaşa ağır vergiler getirilmesine tepki gösterdi.

'GÜNÜ KURTARMA DERDİNDESİNİZ'

Yeni torba yasayla sanayiciye de ağır bir vergi yükü getirildiğinden bahseden CHP'li vekil, organize sanayi bölgelerinin kredilerine vergi gelmesiyle alakalı "Sanayici zaten yüksek faizle boğuşuyor, şimdi bir de vergi yükü... Oysa Türkiye ancak üretimle ayağa kalkar. AR-GE teşviklerini daraltıyorsunuz. Dünya inovasyona yatırım yapıyor, siz günü kurtarmanın derdindesiniz" dedi.

CHP'nin böyle bir anlayışı olmadığını da vurgulayan Kış, iktidara gelince ekonomide güveni yeniden inşa edeceklerini söyleyerek "Üretimi, sanayiyi, emeği büyüteceğiz. Türk lirasına kıymet kazandıracak olan da budur. Bu torba yasayı gerçekçi bulmuyoruz, hayır diyoruz" açıklamasında bulundu.