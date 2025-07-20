CHP'li Ömer Fethi Gürer Anlattı: 'Şirket Kurulmuyor, Batıyor'

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Ekonomik kriz giderek tırmandığına işaret eden CHP’li Ömer Fethi Gürer, güncel ekonomik durumla ilgili dikkat çeken verileri paylaştı. CHP'li Gürer, birçok sektörde ve çeşitli alanlarda ekonomik kriz olduğunu vurgulayarak yalnızca içinde bulunduğumuz temmuz ayında Türkiye'de 6 fabrikanın icra yoluyla satışa çıkarıldığını bildirdi.

Afyonkarahisar İcra Dairesi'nden makine sanayi, Buldan İcra Dairesi'nden tekstil fabrikası, Salihli İcra Dairesi'nden gıda ve içecek sanayi, Seydişehir İcra Dairesi'nden tarım ürünleri sanayi, Gaziantep İcra Dairesi'nden tarım ürünleri sanayi ve Gaziantep İcra Dairesi'nden tekstil fabrikasının satışta olduğunu belirten Ömer Fethi Gürer, birçok işçinin de işsiz kaldığına dikkat çekti.

Bu kadar çok iflas ve konkordatonun vahim bir tabloyu gösterdiğini söyleyen Gürer, şirket ve firmaların konkordato başvurularının "Borcumu ödeyemiyorum" feryadı olduğunu ifade ederek "2025 yılının ilk 6 ayında toplam 2776 firma konkordato talebinde bulundu. Haziran ayında 541 başvuru yapılırken, bu başvuruların 292’si için geçici mühlet, 132’si için kesin mühlet kararı verildi. 91 başvuru reddedilirken, 19'u doğrudan iflasla sonuçlandı. 7 dosyada ise konkordato tasdiki sağlandı" diye konuştu.

İFLAS YÜKSELİŞTE, ŞİRKET KURMAK DÜŞÜŞTE

2025’in ilk 6 ayında kurulan şirket sayısının 2024’ün aynı dönemine kıyasla yüzde 0,9 oranında azaldığını, aynı şekilde kurulan kooperatif sayısında da yüzde 24,9 düşüş yaşandığını anlatan CHP Milletvekili, kapanan şirket sayısının ise yüzde 14,6 oranında arttığını, kapanan kooperatif sayısındaki artışın da yüzde 6,4 olduğunu bildirdi.

Yaşananların "ekonomik bir daralma" olduğunun altını çizen Gürer, artık yalnızca bireysel borçluların değil, kurumsal üreticilerin de ayakta kalamadığını ve borçlarla baş edemediğini söyledi. Gürer, iktidarın "büyüme" açıklamalarını eleştirerek "Gerçekler sokakta, sanayide, tarımda ve fabrikada yaşanıyor. Bu tablo, sorumluluk almayan bir ekonomi yönetiminin milletin sırtına yüklediği yükün giderek ağırlaştığını gösteriyor. Emekli, esnaf, işçi ve çiftçi düşük gelir ile kıt kanaat yaşarken, ekonomik sorunlar sanayiciyi de iş yerlerini icra yoluyla satacak hale getirdi" dedi.