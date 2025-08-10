Prof. Dr. Osman Bektaş'tan Balıkesir Depremi Sonrası Kritik Uyarı: Stres Transferini Tetikledi, O Şehre Dikkat!

A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Marmara ve Ege bölgesinde sarsıntıya neden olan 6.1 şiddetindeki Balıkesir-Sındırgı depremi sonrası gözler uzmanların açıklamalarına çevrilmiş durumda. Peki Balıkesir depremi sonrası başka hangi illerde deprem bekleniyor?

DEPREM YIKICI FAYIN KOMŞUSUNDA OLDU

Deprem uzmanı Prof. Dr. Osman Bektaş, yaşanan sarsıntının bölge fat hattında stres transferine neden olabileceğini belirtti. Bektaş, tarafından yapılan incelemelerde bu fay hatlarındaki stres birikimi ile yeni bir depremin yaşanabileceği ifade edildi.

Osman Bektaş, yaşanan depremin 'Uşak deprem kümesi' olarak adlandırılan bölgede yaşandığını ifade etti. Prof. Dr. Osman Bektaş, bu fayın acı gerçeğini ise 'Simav Fayı 1970 yılında 7.2 Gediz depremini üretmiştir.' sözleriyle hatırlattı.

OSMAN BEKTAŞ'TAN KORKUTAN UYARI: O İLİMİZDE DEPREM MEYDANA GELEBİLİR

Peki Sındırgı depremi hangi fayları tetikler? Hangi bölgelerde deprem bekleniyor? Sosyal medya hesabından haritalar paylaşan Bektaş, fay hatlarında stres transferi yaşanabileceğini ifade ederek şu uyarılarda bulundu:

"SINDIRGI DEPREMI HANGİ FAYI TETİKLEYEBİLİR ?

Simav ve Gediz faylarının oluşturduğu Uşak fay bloğu kenarlarında 1969,1970,1971,1995,2002 yıllarında M 6-7 depremlerini birkaç yıl gecikmeli stres transferiyle oluşturmuştur.

Blok kenarlarına, özellikle batısı Manisaya dikkat!"

BALIKESİR'DE DEPREM Mİ OLDU, KAÇ ŞİDDETİNDE DEPREM MEYDANA GELDİ?

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, merkez üssü Balıkesir'in Sındırgı ilçesinde saat 20.01'de 4,6, saat 20.04'te 4,1 ve saat 20.06'da 4 büyüklüğünde 3 sarsıntı kaydedildi.

4,6 büyüklüğündeki depremin 6,78 kilometre, 4,1 büyüklüğündeki depremin 7 kilometre, 4 büyüklüğündeki depremin ise 16,07 kilometre derinlikte meydana geldiği belirlendi.

Aynı ilçede saat 19.53'te 6,1 büyüklüğünde deprem meydana gelmişti.

Kaynak: Haber Merkezi