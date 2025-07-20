CHP’li Başevirgen’den Enflasyon Tepkisi: 'Altı Ayda Toplam Kayıp 218 Milyar TL'

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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Manisa Milletvekili Bekir Başevirgen, 2025 yılının ilk yarısında yüksek enflasyonun çalışanlar, emekliler ve memurlar üzerindeki yıkıcı etkilerine dikkat çekerek, maaşlardaki erimenin boyutlarını açıkladı.

"2025’in ilk altı ayında enflasyonun ücret, maaş ve aylıklara toplam faturası en az 218 milyar 334 milyon TL oldu" diyen Başevirgen, "Yılın ilk yarısında asgari ücretlinin enflasyon kaybı 3 bin 685 TL’yi buldu. Haziran 2025’te enflasyon kaybı en düşük emekli aylığında 2 bin 412 TL, en düşük memur maaşında ise 9 bin 130 TL oldu. AKP iktidarı işçiye, emekliye, memura zam vermek bir yana dursun, artık çalışanların cebindeki parayı bile çalıyor” diyerek iktidara sert eleştiriler yöneltti.

'ALTI AYDA TOPLAM KAYIP 218 MİLYAR TL'

Adaletsiz vergi politikaları ve yüksek enflasyonun çalışanların alım gücünü ciddi şekilde düşürdüğünü vurgulayan CHP’li Başevirgen, yapılan araştırmalara işaret eden Başevirgen, 2025 yılının Ocak-Haziran döneminde ücretlerdeki toplam kaybın 218 milyar TL’yi aştığını belirtti.

“Araştırmalara göre 2025’in ilk altı ayında enflasyonun ücret, maaş ve aylıklara toplam faturası en az 218 milyar 334 milyon TL oldu. İşçi başına altı aylık ortalama erime 6 bin 485 TL oldu" diyen Başevirgen, şunları söyledi: "Yılın ilk yarısında asgari ücretin enflasyon kaybı 3 bin 685 TL’yi buldu. Haziran 2025’te enflasyon kaybı en düşük emekli aylığında 2 bin 412 TL, en düşük memur maaşında ise 9 bin 130 TL oldu. Haziran 2025’te asgari ücretin üç katı düzeyindeki ücretin neredeyse yarısı vergi ve kesintilere gitti.”

'TOPLAM KAYIP HIZLA BÜYÜYOR'

TÜİK tarafından açıklanan altı aylık yüzde 16,67’lik resmi enflasyonun, çalışanların gelirlerinde büyük kayıplara yol açtığını belirten Başevirgen, 2025'in ilk altı ayında TÜİK tarafından açıklanan yüzde 16,67’lik altı aylık resmi enflasyonun maaşlarda yarattığı toplam kaybın en az 218,3 milyar TL olduğunu ifade etti. Kayıpların her ay hızla büyüdüğüne işaret eden Başevirgen, altı aylık resmi enflasyonun işçi ücretlerinde yarattığı kaybın 125,3 milyar TL, memur maaşlarındaki kaybın 41,8 milyar TL, emekli aylıklarındaki kaybın ise 51,3 milyar TL olarak tahmin edildiğini vurguladı.

'BÜTÜN ÇALIŞANLAR ETKİLENİYOR'

Başevirgen, yalnızca asgari ücretlilerin değil, daha yüksek gelirli çalışanların da ciddi şekilde enflasyon karşısında mağdur olduğunu belirterek, şunları söyledi: "Enflasyon emek gelirlerini tekil olarak da aşındırıyor. Örneğin 22 bin 105 TL olan net asgari ücretin mayıs ayında yaşadığı beş aylık kayıp 3 bin 685 TL oldu. Asgari ücretin bir buçuk katı brüt ücreti olan 29 bin 743 TL alan bir işçinin enflasyon kaybı 4 bin 958 TL olurken, asgari ücretin iki katı düzeyinde brüt ücreti yani 38 bin 486 TL alan bir işçinin enflasyon kaybı ise 6 bin 416 TL oldu. AKP iktidarı işçiye, emekliye, memura zam vermek bir yana dursun, artık çalışanların cebindeki parayı bile çalıyor.”