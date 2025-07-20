0850'li Numaralardan Gelen ‘5G’ Tuzağı! İşte Yeni Nesil Dolandırıcılık Yöntemi…

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Türkiye genelinde son dönemde artış gösteren ve özellikle 0850’li numaralardan yapılan aramalarla vatandaşları hedef alan yeni bir dolandırıcılık yöntemi gündeme geldi.

Hürriyet’ten Taylan Özgür Dil’in haberine göre, "Telekom altyapı birimi" adı altında yapılan aramalarda, vatandaşlara sözde zorunlu bir 5G cihazı satılmaya çalışılıyor. Ancak işin perde arkasında, kişisel bilgilerin yasa dışı yollardan elde edilip organize şekilde kullanılan profesyonel bir şebeke var.

‘ÇİN MALI OLDUĞUNU GÖRDÜM’

0850’li bir numaradan arayan bir kişinin kendisine, Türkiye genelinde altyapı çalışması yapıldığını ve bu nedenle herkesin 5G uyumlu bir cihaz almak zorunda olduğunu söylediğini belirten Dil, cihaz için sözde indirim yapıldığı da belirtilerek fiyat 5.564 TL’den 4.564 TL’ye düşürüldüğünün söylendiğini ifade etti. Cihazın eve teslimatı konusunda anlaştıklarını aktaran Dil, “Önce 5G cihazı dedikleri cihazı kontrol ettim ve bunun basit, Çin malı bir router olduğunu gördüm. İnternetten 650 TL’ye satın alınabiliyordu” dedi.

‘EK İŞ OLARAK YAPIYORLARMIŞ’

“Kendilerine bu yaptıklarının dolandırıcılık olduğunu “zorunlu” olmayan bir cihazı zorunluymuş gibi sattıklarını ve bu cihazın asla bu fiyat etmeyeceğini söyledim” diyen Dil, gazeteci kimliğini açıkladığını ve gençlerin kendisinin sorularını cevaplamak zorunda kaldığını ifade etti. Gençlerin sadece teslimat yaptıklarını ve sabahları araçla kendilerine cihazların dağıtıldığını, daha sonra WhatsApp üzerinden gelen adreslere bu cihazları teslim ettiklerini söylediğini aktaran Dil, gemlerin. kurye olduklarını ve bu işi “ek iş” olarak yaptıklarını iddia ettiklerini anlattı.

İşte müşterilere satılmaya çalışılan cihaz...

ŞEBEKE BÖYLE ÇALIŞIYOR

Dil, dolandırıcılık sürecini şu sözlerle anlattı:

* Cep telefonu ve ev adresi gibi kişisel bilgileri yasa dışı yollardan ele geçiyorlar.

* Bu bilgiler ile çağrı merkezlerini çalıştırarak sürekli aramalar yapıyorlar.

* Telekom altyapı birimi adı altında insanlara almak zorunda olmadıkları bir cihazı zorundaymış gibi satmaya çalışıyorlar.

* 5G cihazı dedikleri cihaz aslında çok basit bir router. Ağ yönlendirici.

* Motosikletli ekipler ile şehiriçinde çok rahat hareket ediyorlar.

* 650 TL’lik Çin malı cihazlar için insanlardan 4 bin 564 TL istiyorlar.

Kaynak: Hürriyet