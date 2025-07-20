Meclis Tatile Girmeden Son Dakika Sürprizi! Tartışmalı Madde Gitti, Sağlık Maddeleri Geldi

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Ünsal Ergel/ANKARA

Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu’nda, ekonomiye yönelik düzenlemeleri içeren Türk Parasını Koruma Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşüldü. Muhalefetin itirazları üzerine teklifin tartışmalı dokuzuncu maddesi, Genel Kurul’da da metinden çıkarıldı.

Öte yandan, CHP’nin eski genel başkanlarından Altan Öymen’in vefatı nedeniyle, önümüzdeki hafta planlanan Sağlık Bakanlığı ile ilgili düzenlemeler de gündeme alındı. Sağlıkla ilgili 6 maddelik acil düzenlemenin, devam eden torba yasaya eklenerek yasalaştırıldı.

AK Parti ve muhalefet partilerinin temsilcileri arasında yapılan görüşmeler sonucu, Meclis’in yaz tatiline çıkma tarihi netleşti. Buna göre, bugün görüşülecek olan üç uluslararası anlaşmanın onaylanmasının ardından TBMM, 1 Ekim çarşamba gününe kadar tatile girecek. Meclis, pazartesi günü düzenlenecek Altan Öymen için yapılacak anma töreni öncesinde çalışmalarını tamamlamış olacak.