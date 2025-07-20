Niğde Müzesi Deprem Sonrası Meclis Gündeminde! CHP’li Gürer’den Kültür Bakanı Ersoy’a Çarpıcı Soru

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kahramanmaraş merkezli depremler nedeniyle hasar alarak kapatılan Niğde Müzesi'nin durumunu TBMM'ye taşıdı. Gürer, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a yönelttiği soru önergesinde, 2023’te 17.788 ziyaretçi ağırlayan ve 2003’te Avrupa’nın yılın müzesi adayları arasında gösterilen Niğde Müzesi’nin yeniden inşa edilip edilmeyeceğini sordu.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
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Niğde Müzesi Deprem Sonrası Meclis Gündeminde! CHP’li Gürer’den Kültür Bakanı Ersoy’a Çarpıcı Soru
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Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Kahramanmaraş merkezli depremlerin ardından hasar gördüğü için kapatılan Niğde Müzesi’yle ilgili konuyu Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne taşıdı.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a verdiği soru önergesi veren CHP'li Gürer, 2023’te 17.788 kişinin ziyaret ettiği ve 2003 yılında Avrupa’da yılın müzesi adayları arasında gösterilen Niğde Müzesi’nin yeniden yapılıp yapılmayacağını sordu.

Müzede 7.647 arkeolojik, 11.836 sikke ve 1.720 etnografik eser olmak üzere toplamda 21.203 eserin bulunduğunu hatırlatan Gürer, müzenin kapalı olmasının kültürel mirasın halka ulaşmasını engellediğini ve bu durumun şehirdeki kültürel hayatı olumsuz etkilediğini dile getirdi.

BAKAN ERSOY’DAN GÜÇLENDİRME ÇALIŞMASI YANITI

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ise yanıtında, bakanlığa bağlı yapıların depreme karşı performans analizlerinin kapsamlı şekilde yürütüldüğünü belirtti. Bu kapsamda Şubat 2025 tarihli Makam Oluru ile, alanında uzman akademisyenlerin de yer aldığı "Deprem Performans Analizi Çalışmaları İnceleme Komisyonu"nun kurulduğunu duyurdu.

Niğde Müzesi’nin dayanıklılık analizinin ve olası güçlendirme projelerinin bu komisyon tarafından inceleneceğini söyleyen Ersoy, bütçe olanakları doğrultusunda gerekli çalışmaların yapılacağını ifade etti.

GÜRER: “KÜLTÜREL DEĞERLERE SAHİP ÇIKILMALI”

Konuyla ilgili açıklama yapan Gürer, Niğde Müzesi’nin yalnızca kent için değil, Türkiye için de önemli bir kültürel değer olduğunu belirterek, "Bu tür yapılar sadece fiziki değil, kültürel dayanıklılık açısından da korunmalı. Gerekli güçlendirme ve yenileme çalışmaları bir an önce tamamlanmalı, müze yeniden ziyaretçileriyle buluşmalıdır" ifadelerini kullandı.

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