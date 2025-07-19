Maden Yasası Meraları Da Bitirecek

CHP Milletvekili Ömer Fethi Gürer Maden Kanun teklifini eleştirdi. Gürer “Kömür bizim karnımızı doyurmayacak. Işığı, aydınlanmayı bir yoldan buluruz da gıdayı eğer yok edersek onu yeniden bulamayız” dedi.

Fulya Açıkel Fulya Açıkel
Maden Yasası Meraları Da Bitirecek
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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer Zeytin ve de Maden kanunu olarak tanımlanan torba kanun teklifinde yaptığı konuşmada teklifi eleştirip geri çekilmesini istedi.

Gürer ”Bu kanun teklifi de diğer kanun teklifleri gibi bir torba yasa ama içerik olarak tehlikeli bir torba yasa çünkü çevresel etki değerlendirmesinin esnetildiği, maden alanlarının genişletilme yetkisinin serbestleştirildiği, mera talanına yol açan düzenlemeler içeren, acele kamulaştırmayı kolaylaştıran yani toplumun değil de ranta açık kesimlerin işine yarayan düzenlemeler yer alan bir kanun teklifi” dedi.

MERALAR BİTİRİLİYOR

Gürer, 2001 yılından bu yana mera sayımı yapılmadığını aktararak "Mera alanları organize sanayi bölgeleri için ya da enerji santralleri ve diğer yatırımlar için açıldı ve mera hayvancılığı bittiği için Türkiye bu bağlamda eti de pahalı yiyor, sütü de üretmede sorun yaşıyor ve problemler katlanıyordu. Böylece geriye kalan mera alanları da bu düzenlemeyle enerji yatırımları için açıldığında önemli ölçüde mera hayvancılığını bitirmiş olacağız" diye konuştu.

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Kaynak: Haber Merkezi

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