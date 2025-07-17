Süt Fiyatı Üreticiyi Değil Sanayiciyi Sevindirdi

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CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer, Meclis’te düzenlediği basın toplantısında Ulusal Süt Konseyi’nin çiğ süt için açıkladığı tavsiye fiyatına sert tepki gösterdi. Açıklanan fiyatın üreticiyi değil, sanayiciyi koruduğunu belirten Gürer, “Bu, süt inekçiliği yapanın beklentisini karşılayan bir fiyat olmadı. Açıklanan fiyatın sanayicinin taleplerini bir yerde karşılayan bir yaklaşımla yapıldığı görülüyor” dedi.

Açıklanan fiyat sonrası raftaki süt ve süt ürünlerinin birkaç gün içinde zamlanacağına dikkat çeken CHP Niğde Gürer, “Stoktaki ürün değer bulacak ama çiğ süt üreticisi 1 Ağustos’ta bundan fayda sağlayacak. O da şüpheli” ifadelerini kullandı.

TAVSİYE EDİLEN FİYAT TABAN DEĞİL, ALTINDA DA ALIM YAPILABİLECEK

Gürer, halihazırda çiğ sütün bazı bölgelerde 13-14 liradan toplandığını vurgulayarak, “Aracılar bu fiyatın üstüne çıkmıyor. Küçük aile tipi işletmeler ayakta kalamıyor. Şimdi 18 lira 35 kuruş tavsiye fiyatı açıklandı ama bu bir taban fiyat değil. Dolayısıyla yine bunun altında fiyatlarla alım yapılabilecek” diye konuştu.

'YÜZDE 7’LİK ARTIŞIN GEREKÇESİ AÇIKLANMALI'

Ulusal Süt Konseyi’nin yüzde 7 oranında fiyat artışı yaptığını belirten Gürer, “Bu artışın gerekçesi ne? Maliyetler mi, enflasyon mu, üreticinin gelir-gider dengesi mi? Bu soruların cevabı verilmedi. Görünen o ki yalnızca sanayicilerin talebi doğrultusunda bir artış yapılmış” dedi.

'23 LİRALIK FİYAT BEKLENTİSİ KARŞILANMADI'

Saha verilerini paylaşan Gürer, farklı bölgelerde 25 liraya kadar çıkan fiyat taleplerine rağmen ortalama 23 liralık bir fiyat beklendiğini ancak bunun da karşılanmadığını belirterek “Girdi maliyetleri bölgelere göre farklılık gösteriyor. En az 23 liralık bir alım fiyatı açıklanmalıydı” dedi.

Kaynak: Haber Merkezi