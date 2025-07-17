AJet’ten Ucuza Yurt Dışı Uçak Bileti Kampanyası: Roma’dan Londra’ya, Paris’ten Şarm El-Şeyh’e 9 Euro’luk Uçuşlar Başladı
AJet, 17-19 Temmuz tarihleri arasında geçerli kampanyasıyla 34 ülke ve 59 noktaya 9 Euro + vergilerden başlayan fiyatlarla ucuz bilet satışına başladı. Kampanya kapsamında koltuk seçimlerinde de yüzde 50 indirim uygulanacak.
Türkiye’nin düşük maliyetli genç hava yolu şirketi AJet, yurt dışı seyahatlerini planlayanlar için dikkat çeken bir kampanya başlattı. Kampanya kapsamında, Türkiye çıkışlı ve varışlı yurt dışı uçuşlar, 9 Euro/dolar artı vergilerden başlayan fiyatlarla satışa sunuldu.
3 GÜNLÜK SATIŞ, 7 AYLIK UÇUŞ FIRSATI
AJet’in sunduğu bu özel fırsat, 17 Temmuz 2025 saat 10.00’dan itibaren başlayacak ve 19 Temmuz 2025 saat 23.59’a kadar devam edecek. Kampanya dahilinde alınan biletler, 1 Eylül 2025 ile 29 Mart 2026 tarihleri arasında yapılacak yurt dışı uçuşlarda geçerli olacak. Böylece yolcular, sonbahardan ilkbahara uzanan geniş bir zaman dilimi için seyahatlerini şimdiden planlayabilecek.
59 NOKTAYA UYGUN FİYATLI UÇUŞ İMKANI
Avrupa ve Orta Doğu başta olmak üzere 34 ülkede 59 farklı noktaya uçuş düzenleyen AJet, bu kampanyayla Roma, Londra, Paris, Stokholm, Şarm El-Şeyh ve St. Petersburg gibi popüler bölgeler için düşük fiyatlarla seyahat imkanı sunacak.
250 BİN KOLTUK SATIŞTA
Kampanya kapsamında toplamda 250 bin koltuk satışa sunuldu. Uygun fiyatlı biletler AJet’in resmi internet sitesi, mobil uygulaması, yetkili acenteleri ve çağrı merkezi aracılığıyla temin edilebilecek.
KOLTUK SEÇİMİNDE DE İNDİRİM VAR
Kampanyanın sunduğu ayrıcalıklar yalnızca bilet fiyatıyla sınırlı değil. AJet, kampanya süresince koltuk seçimlerinde de yüzde 50 indirim uygulayacak. Bu indirim, yalnızca AJet’in internet sitesi ve mobil uygulaması üzerinden yapılan satın alımlarda geçerli olacak.
Kaynak: DHA