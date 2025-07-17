Zamlı Ödemeler Başladı! Emekli, Memur, İşçi… Kim Ne Kadar Maaş Alacak?

Milyonlarca emekli, memur ve işçi için yeni dönem başladı. Memurlar maaşlarını aldı, emekliler ise bugünden itibaren ödemelerini alıyor. İşçiler için ise kıdem tazminatıyla ilgili yeni genelge yayımlandı. Peki ödemeler ne kadar, takvim nasıl işleyecek, kıdem tazminatı nasıl hesaplanacak?

Zamlı Ödemeler Başladı! Emekli, Memur, İşçi… Kim Ne Kadar Maaş Alacak?
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Haziran ayı enflasyon verilerinin açıklanmasıyla birlikte, yılın ilk 6 aylık enflasyon oranı belli oldu. Böylece hem emeklilerin hem de memurların Temmuz ayından itibaren alacakları maaş artışları netleşti. Memurlar, hem zamlı maaşlarını hem de geriye dönük fark ödemelerini alırken; emekliler için de ödemeler bugünden itibaren başladı. Aynı zamanda işçileri ilgilendiren yeni kıdem dönemiyle ilgili detaylar da yayımlanan genelgede yer aldı.

SSK VE BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE YÜZDE 16.67 ZAM

Ocak-Haziran dönemi enflasyonu yüzde 16.67 olarak gerçekleşti. Bu oran, doğrudan SSK ve Bağ-Kur emeklilerinin maaşlarına yansıtıldı. Memurlar ile memur emeklilerinin maaşlarına ise yüzde 15.57 oranında artış yapıldı. Sosyal yardımlar da aynı oranda artırıldı.

Zamlı Ödemeler Başladı! Emekli, Memur, İşçi… Kim Ne Kadar Maaş Alacak? - Resim : 1

MEMURLAR İÇİN FARK ÖDEMESİ YAPILACAK

Memurlar, Temmuz maaşlarını yüzde 15.57 oranında zamlı olarak alacak. Ayrıca 1-14 Temmuz 2025 tarihleri arasındaki maaş farkları da hesaplanarak ödenecek. Bu konuda Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek'in imzasıyla genelge yayımlandı.

Zamlı Ödemeler Başladı! Emekli, Memur, İşçi… Kim Ne Kadar Maaş Alacak? - Resim : 2

BUGÜN HANGİ EMEKLİLERE ÖDEME YAPILDI?

SSK’lı emekliler için zamlı maaş ödemeleri bugün başladı. Tahsis numarasının son rakamı 9 olan emeklilerin yeni maaşları hesaplarına yatırıldı.

MAAŞLAR NASIL HESAPLANDI?

Emeklilerin kök maaşlarına yüzde 16.67 oranında zam yapıldı. Bu tutara ayrıca yüzde 4 oranında ek ödeme eklendi ve toplam rakam emeklilerin hesaplarına aktarıldı.

Zamlı Ödemeler Başladı! Emekli, Memur, İşçi… Kim Ne Kadar Maaş Alacak? - Resim : 3

EN DÜŞÜK EMEKLİ MAAŞI 16.881 TL

Zam ve ek ödemeye rağmen maaşı 16.881 TL’nin altında kalan emeklilere, aradaki fark seyyanen ödeme olarak tamamlanacak. Bu tutar, en düşük emekli maaşı olarak yasal güvence altına alındı.

BAĞ-KUR EMEKLİLERİNE İLK ÖDEME 25 TEMMUZ’DA

Bağ-Kur emeklileri de yüzde 16.67 zamdan faydalanacak. Düşük maaş alanlara seyyanen ödeme yapılarak, maaşları 16.881 TL’ye tamamlanacak. İlk ödeme, tahsis numarasına göre 25 Temmuz’da başlayacak.

MEMUR EMEKLİLERİNE FARKLAR BU AY ÖDENECEK

Memur emeklileri maaşlarını ayın başında aldıkları için zamlı ödemeden faydalanamadılar. Ancak yüzde 15.57 oranındaki zam farkı, bu ay içinde kendilerine ayrıca ödenecek.

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Kaynak: Haber Merkezi

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