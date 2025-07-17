Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketleri İçin Yeni Düzenleme! Tüketicileri Bekleyen Sürpriz Ne?

Ticaret Bakanlığı, 17 Temmuz 2025’te Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde radikal değişikliklere imza attı. Düzenlemede şeffaflık, yerli üretim logosu ve karekodlu menüler gibi yenilikler yer alıyor. İşte tüm detaylar...

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Ticaret Bakanlığı'ndan Fiyat Etiketleri İçin Yeni Düzenleme! Tüketicileri Bekleyen Sürpriz Ne?
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Ticaret Bakanlığı, 17 Temmuz 2025’te perakende sektöründe tüketicilerin haklarını korumak için Fiyat Etiketi Yönetmeliği’nde önemli değişiklikler yaptı. Yeni düzenlemeler, etiketlerde şeffaflık ve ekonomik istikrarı artırmayı hedefliyor.

Ticaret Bakanlığı, tüketicilerin lehine olacak yeni düzenlemeleri Fiyat Etiketi Yönetmeliği kapsamında hayata geçirdi. Bu değişiklikler, perakende sektöründe mal ve hizmetlere ait fiyat etiketleri, tarifeler ve fiyat listelerinin daha şeffaf ve erişilebilir olmasını sağlayarak 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun ile uyumlu hale getirildi.

SATICILAR İÇİN YENİ ZORUNLULUK

Yeni düzenlemeler doğrultusunda, satıcılar ve sağlayıcılar, etiketlerde ürünlerin birim fiyatlarını açıkça belirtmek zorunda. Özellikle, malın satışa sunulduğu tarihin ve birim fiyatlarının uygulanmaya başlandığı tarihin etikette yer alması zorunlu kılındı. Ayrıca, Türkiye’de üretilen mallarda Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen logo veya işaretlerin kullanımı teşvik ediliyor. Bu adım, yerli üretimi desteklerken tüketicilere daha güvenilir bilgi sunmayı amaçlıyor.

ETİKETLER ARTIK BÖYLE OLACAK!

Bakanlık, etiketlerin kolayca görülebilir ve okunabilir şekilde ürünlerin ambalajlarına ya da raflara yerleştirilmesini zorunlu tuttu. Satıcıların, fiyat etiketi bilgilerini dijital veya elektronik olarak da sunmasına izin verilirken, ekonomik çıkarların korunması için kapsamlı bir denetim mekanizması oluşturuldu. Bu düzenlemeler, tüketicilerin ekonomik çıkarlarını koruma ve piyasada adil bir rekabet ortamı yaratma hedefini taşıyor.

İşte yeni düzenlemeler:

  • Satıcı tarafından tüketici huzurunda tartılarak satılan ürünlerin ambalaj ağırlıklarına ilişkin daranın alınması zorunlu olacak.
  • Yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerlerindeki masalarda menü ile fiyat listeleri tüketicilere karekod ile gösterilecek.
  • Kriterleri Ticaret Bakanlığı tarafından belirlenen yiyecek ve içecek hizmeti sunulan işyerleri, fiyat listelerini Ticaret Bakanlığınca belirlenen sisteme aktarabilecek.
  • Kitap, dergi gibi ürünlerde satıcılara fiyat etiketinin yanı sıra, elektronik cihaz kullanma kolaylığı getirilecek.
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Kaynak: Haber Merkezi

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