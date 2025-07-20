30 Milyon Sürücüyü İlgilendiriyor! Aracınız Otoparktaysa Dikkat, Satılabilir! Üstelik Geri Dönüşü de Yok

Yediemin otoparklarında yıllardır duran araçların satışına ilişkin süreç hızlandırılırken, 30 milyon sürücü ilgilendiren önemli bir gelişme yaşandı. Yeni uygulamaya göre, trafikten men edilen araçların sahiplerine Emniyet ve Jandarma birimlerince resmi bildirim yapılacak. Bu bildirimin ardından 6 ay içinde teslim alınmayan ya da sahipleri tarafından aranmayan araçlar, illerde çevre ve şehircilik il müdürlükleri, ilçelerde ise milli emlak müdürlükleri tarafından satışa çıkarılacak.

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Yıllardır yediemin otoparklarında bekletilen ve adeta çürümeye terk edilen araçlarla ilgili önemli bir adım atıldı. 9. Yargı Paketi kapsamında yapılan yasal düzenleme ve Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı’nın yayımladığı yeni tebliğ ile trafikten men edilerek alıkonulan ve sahipleri tarafından teslim alınmayan araçların satışı artık net kurallara bağlandı.

30 Milyon Sürücüyü İlgilendiriyor! Aracınız Otoparktaysa Dikkat, Satılabilir! Üstelik Geri Dönüşü de Yok - Resim : 1

6 AYLIK KRİTİK SÜRE

Yeni uygulamaya göre, trafikten men edilen araçların sahiplerine Emniyet ve Jandarma birimlerince resmi bildirim yapılacak. Bu bildirimin ardından 6 ay içinde teslim alınmayan ya da sahipleri tarafından aranmayan araçlar, illerde çevre ve şehircilik il müdürlükleri, ilçelerde ise milli emlak müdürlükleri tarafından satışa çıkarılacak.

30 Milyon Sürücüyü İlgilendiriyor! Aracınız Otoparktaysa Dikkat, Satılabilir! Üstelik Geri Dönüşü de Yok - Resim : 2

HURDA ARAÇLARA PAZARLIK USULÜ SATIŞ

Hurda niteliği taşıyan araçlar, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı’nın belirlediği asgari değer altında olmamak kaydıyla, lisanslı firmalara pazarlık yöntemiyle satılacak. Hurda olmayan araçların satış süreci ise doğrudan ilgili kamu idareleri tarafından yürütülecek. Satış işlemi sırasında, aracın teknik özellikleri ile alıcının kimlik ve adres bilgilerini içeren resmi bir belge düzenlenecek.

30 Milyon Sürücüyü İlgilendiriyor! Aracınız Otoparktaysa Dikkat, Satılabilir! Üstelik Geri Dönüşü de Yok - Resim : 3

GELİR HAK SAHİPLERİNE DAĞITILACAK

Satışın ardından araçlar üzerindeki tüm hukuki engeller kaldırılacak. Elde edilen gelir önce varsa alacaklılara dağıtılacak, kalan miktar araç sahibine bildirilecek. Araç sahibi 1 ay içinde başvurarak bu tutarı alabilecek.

BAŞVURU OLMAZSA AÇIK ARTIRMA

Türkiye Yediemin Federasyonu Başkanı Onur Özdemir, yapılan düzenlemeyle birlikte araçların artık en fazla 11 ay yedieminde kalabileceğini vurguladı. Özdemir, bu süre içinde başvuru yapılmayan araçların açık artırma yoluyla satılacağını ve elde edilen gelirin vadeli hesaplarda korunarak hak sahiplerine ödeneceğini ifade etti.

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Kaynak: İHA

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Yediemin Otoparkı
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