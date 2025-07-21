Evinde Ölü Bulunan Spiker Esin Gök'ün Bıraktığı Not Ortaya Çıktı

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Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün İstanbul Bakırköy’de yaşadığı evde ölü olarak bulunması şok etkisi yaratırken, ünlü isim Aydın'ın Nazilli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Gök’ün ablasına bıraktığı not da ortaya çıktı.

Esen Gök’ten haber alamayan yakınları polise haber verirken, Bakırköy Osmaniye Mahallesi'ndeki eve çilingir yardımıyla giren ekipler, Gök'ün çarşafla doğal gaz borusuna asılı cenazesiyle karşılaşmıştı. Yapılan ilk incelemede evin kapısının içten kilitli olduğu, anahtarın ise kapıda takılı bulunduğu ve herhangi bir zorlanma izine rastlanmadığı belirlenmişti. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonucunda ise Esen Gök'ün kendi hayatına son verdiği tespit edilmişti.

Esen Gök’ün evinde ablasına not bıraktığı belirtildi. Notta "Abla sen sorumlu değilsin, sen hiç yanlış yapmadın. Ben hep bahane aradım" yazdığı kaydedildi.

Kaynak: DHA