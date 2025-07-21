Evinde Ölü Bulunan Spiker Esin Gök'ün Bıraktığı Not Ortaya Çıktı

Evinde cansız halde bulunan ünlü spiker Esin Gök'ün bıraktığı not ortaya çıktı. Gök'ün söz konusu notu ablasına hitaben yazdığı belirtildi.

Son Güncelleme:
Evinde Ölü Bulunan Spiker Esin Gök'ün Bıraktığı Not Ortaya Çıktı
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Türkiye’nin ilk kadın yarış spikeri Esen Gök'ün İstanbul Bakırköy’de yaşadığı evde ölü olarak bulunması şok etkisi yaratırken, ünlü isim Aydın'ın Nazilli ilçesinde son yolculuğuna uğurlandı. Öte yandan Gök’ün ablasına bıraktığı not da ortaya çıktı.

Esen Gök’ten haber alamayan yakınları polise haber verirken, Bakırköy Osmaniye Mahallesi'ndeki eve çilingir yardımıyla giren ekipler, Gök'ün çarşafla doğal gaz borusuna asılı cenazesiyle karşılaşmıştı. Yapılan ilk incelemede evin kapısının içten kilitli olduğu, anahtarın ise kapıda takılı bulunduğu ve herhangi bir zorlanma izine rastlanmadığı belirlenmişti. Adli Tıp Kurumu'nda yapılan inceleme sonucunda ise Esen Gök'ün kendi hayatına son verdiği tespit edilmişti.

Esen Gök’ün evinde ablasına not bıraktığı belirtildi. Notta "Abla sen sorumlu değilsin, sen hiç yanlış yapmadın. Ben hep bahane aradım" yazdığı kaydedildi.

Halk TV'nin Ünlü Spikeri Buket Güler Canlı Yayında Gözyaşlarıyla Veda Etti! Son Anda AçıkladıHalk TV'nin Ünlü Spikeri Buket Güler Canlı Yayında Gözyaşlarıyla Veda Etti! Son Anda AçıkladıGüncel

Kaynak: DHA

Etiketler
Bakırköy
Son Güncelleme:
Milyonları Etkileyen Hastalığın Sessiz İşareti! Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat Milyonları Etkileyen Hastalığın Sessiz İşareti! Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat
Milas’ta Lavanta Zamanı! Mor Tarlalarda Hasat Başladı Milas’ta Lavanta Zamanı! Mor Tarlalarda Hasat Başladı
Bahçeli ile Numan Kurtulmuş Arasında Kritik Görüşme Bahçeli ile Numan Kurtulmuş Arasında Kritik Görüşme
Yazın Sıcaktan Kışın Soğuktan Sürekli Şikayetçi Olan Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor Yazın Sıcaktan Kışın Soğuktan Sürekli Şikayetçi Olan Kişiler İşte Bu Burçlardan Çıkıyor
ÇOK OKUNANLAR
Adli Tıp Kurumu'ndan 'Murat Çalık' Açıklaması! Adli Tıp Kurumu'ndan 'Murat Çalık' Açıklaması
Milyonlarca Çalışanı İlgilendiriyor... Yıllık İzin Sürenizi Uzatabilirsiniz Yıllık İzin Sürenizi Uzatabilirsiniz
Tüm Dengeler Değişti: AKP'nin CHP Planları Sil Baştan! AKP'nin CHP Planları Sil Baştan!
Mansur Yavaş'tan Başkanlık Teklifine Ret: 'Doğru Bulmuyorum' Mansur Yavaş'tan Başkanlık Teklifine Ret: 'Doğru Bulmuyorum'
Okan Buruk 6 İsme Kapıyı Gösterdi Okan Buruk 6 İsme Kapıyı Gösterdi