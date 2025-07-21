Milas’ta Lavanta Zamanı! Mor Tarlalarda Hasat Başladı

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Milas Belediyesi tarafından Kırcağız’da dikilen lavanta fidelerinin çiçek açmasının ardından hasat da yapıldı. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personeli tarafından hasat edilen ürünlerin sıkımı yapılarak lavanta yağı elde edildi.

Belediye Başkanı Hıfzı Topuz, “Kırcağız Mahalle'mizde mülkiyeti belediyemize ait olan alana dikimi gerçekleştirilen lavanta fidelerinin hasadını gerçekleştirdik. Çeşitli alanlarda değerlendirilen lavanta bitkisi aynı zamanda vatandaşlarımızın hoşça vakit geçirebileceği alanlar oluşturuyor. Tarımsal Hizmetler Müdürlüğü personelimiz tarafından gerçekleştirilen hasadımızın bereketli olmasını temenni ediyorum” diye konuştu.

Kaynak: ANKA