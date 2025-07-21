Denize Girdi, Çıkınca Hayatının Şokunu Yaşadı! Bisiklet Hevesini Kursakta Bırakan Olay

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Alanya'nın Kestel Mahallesi sahil yolunda Nail Çetin isimli bir vatandaş, denize girmek için bisikletiyle yola çıktı.

BİSİKLETİ ÇALINDI

Elinde cep telefonuyla kayda giren Çetin, şarkı söyleyip hem yolculuğunu hem de yeni bisikletini çekti. Sahile geldiğinde bisikletini kilitleyerek bırakan Çetin, dönüşte ise bisikletin çalındığını fark etti. Neye uğradığını şaşıran Çetin, ardından durumu polis ekiplerine bildirdi.

'HERKES HIRSIZ OLMUŞ'

Çetin, tepkisini şöyle dile getirdi: İki ay önce 10 bin liraya aldığım kırmızı bisikletimle şarkı söyleyerek neşeli bir şekilde gidiyordum. Çalınmış. Geçen yıl da çalındıydı. Giden gelse dedem de gelirdi. Böyle bir olay yaşadığım için utanıyorum. Herkes hırsız olmuş. Malınıza, canınıza sahip olun. Bisikletten geri kalan kilidi olmuş.

Kaynak: İHA