Eski CHP Genel Başkanı Altan Öymen'e Meclis'te Son Veda

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CHP’nin eski Genel Başkanı ve gazeteci Altan Öymen için TBMM’de tören düzenleniyor.

Törene, Meclis Başkanı Numan Kurtulmuş, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, AKP Grup Başkanı Abdullah Güler ve MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli de katıldı.

Öymen için Meclis'te düzenlenen veda töreninin ardından bir tören de CHP Genel Merkezi'nde düzenlenecek.

ALTAN ÖYMEN KİMDİR?

20 Haziran 1932 tarihinde İstanbul’da doğan Altan Öymen aslen Trabzonludur. Ailesinin Ankara’ya taşınmasının ardından eğitim hayatına burada devam eden Öymen, 1955 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi’nden mezun oldu.

Gazetecilik kariyerine 1950 yılında Ulus gazetesinde parlamento muhabiri olarak adım atan Öymen, ilerleyen yıllarda Akşam, Cumhuriyet, Günaydın, Milliyet ve Radikal gibi gazetelerde muhabir, yazar, başyazar ve yönetici olarak görev yaptı. 1962-1966 yılları arasında Almanya’nın Bonn kentinde Türkiye Büyükelçiliği Basın Ataşeliği görevini üstlendi. 1972’de kurduğu ANKA Haber Ajansı’nı 1979 yılına kadar yönetti.



Altan Öymen’in siyasete adımı 1961 yılında Kurucu Meclis üyeliği ile başladı. 1977 ve 1995 genel seçimlerinde CHP İstanbul Milletvekili olarak Meclis’e girdi. 1999 yılında CHP 27. Olağanüstü Kurultayı’nda genel başkan seçildi. Bu görevini yaklaşık 15 ay sürdürdükten sonra 2000 yılında düzenlenen kurultayda görevi Deniz Baykal’a devretti. Öymen ayrıca bir dönem Turizm ve Tanıtma Bakanlığı görevinde de bulundu.

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Kaynak: Haber Merkezi