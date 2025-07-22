Genç Denizci Arda Teknede Döverek Öldürülmüştü! Şüphelileri Sahilde Kürekle Darp Ettiler

Muğla’nın Marmaris ilçesinde bir tur teknesinde çıkan kavgada, tarafları ayırmaya çalışan 24 yaşındaki denizci Arda Deniz Onat darp edilerek hayatını kaybetti. Olayda üç kişi de yaralandı. Onat’ın ölümünün ardından lastik botla karaya çıkan şüphelilere, sahilde toplanan vatandaşlar ve tekne kaptanları küreklerle saldırdı.

Son Güncelleme:
Genç Denizci Arda Teknede Döverek Öldürülmüştü! Şüphelileri Sahilde Kürekle Darp Ettiler
A+ Yazı Boyutunu Büyüt A- Yazı Boyutunu Küçült

Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi açıklarında faaliyet gösteren bir günlük tur teknesinde, iki müşteri grubu arasında tartışma çıktı.

BABASI BAYGIN HALDE BULDU

Edinilen bilgilere göre, E. Arda Deniz isimli tekne işletmesinde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.D. ile S.Y., S.E.Y. ve C.V.C. arasında yaşanan arbede büyüyünce tekne personeli ve kaptan müdahale etti. Bu sırada, 24 yaşındaki denizci Arda Deniz Onat, başına aldığı darbenin etkisiyle denize düştü. Onat, teknenin kaptanı olan babası tarafından baygın halde sudan çıkarılarak lastik bota alındı ve Germe Limanı’nda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

Genç Denizci Arda Teknede Döverek Öldürülmüştü! Şüphelileri Sahilde Kürekle Darp Ettiler - Resim : 1

VATANDAŞLAR KÜREKLE SALDIRDI

Arda Deniz Onat’ın yaşamını yitirdiğinin öğrenilmesinin ardından, olay yerinden lastik botla karaya çıkan şüphelilere bazı vatandaşlar ve diğer tekne kaptanları sahilde küreklerle saldırdı. O anlara ait görüntüler, çevredeki kişiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Denizde ve kıyıda yaşanan linç girişimi sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arda Deniz Onat yaşamını yitirdi.

AKP'li Trabzon Belediye Başkanı Genç'ten 'Murat Çalık' İçin Çağrı: 'Durumu Kritik'AKP'li Trabzon Belediye Başkanı Genç'ten 'Murat Çalık' İçin Çağrı: 'Durumu Kritik'Gündem
'Terörsüz Türkiye' Komisyonu Neler Yapacak? 'Selahattin Demirtaş' Düzenlemesi Yolda'Terörsüz Türkiye' Komisyonu Neler Yapacak? 'Selahattin Demirtaş' Düzenlemesi YoldaSiyaset

Kaynak: Haber Merkezi

Etiketler
Muğla Marmaris
Son Güncelleme:
Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Yeni Dalga Operasyon! 3 İsim Daha Gözaltında Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne Yeni Dalga Operasyon
Hatay’da Firari Angus Alarmı! 1 Aydır Kayıplar… 'Gören Olursa Hemen Kaçsın' Diyerek Uyardı 1 Aydır Kayıplar… 'Gören Olursa Hemen Kaçsın' Diyerek Uyardı
Milyonları Etkileyen Hastalığın Sessiz İşareti! Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat Milyonları Etkileyen Hastalığın Sessiz İşareti! Bu Belirtiler Varsa Aman Dikkat
2 Litre Şart Değil: Uzmanlar Su Tüketiminde Esas Gerçeği Açıkladı 2 Litre Şart Değil: Uzmanlar Su Tüketiminde Esas Gerçeği Açıkladı
ÇOK OKUNANLAR
Karar Verdi! Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor Ali Koç Başkanlığı Bırakıyor
Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok! Dev Talip Çıktı Fenerbahçe'ye Hakan Çalhanoğlu Transferinde Şok!
Üç İl Felaketi Yaşıyor! Alev Hortumu Dehşete Düşürdü, Çok Sayıda Hayvan Hayatını Kaybetti Üç İl Felaketi Yaşıyor! Orman Yangınlarında Son Durum
81 İlde Devrede: Emekliler Yıllardır Ödüyordu! Artık Ücretsiz Oldu 81 İlde Devrede: Emekliler Yıllardır Ödüyordu! Artık Ücretsiz Oldu
Fenomen Dizinin Yıldızıydı... Ünlü Oyuncu Boğularak Öldü Ünlü Oyuncu Boğularak Öldü