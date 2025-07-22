Genç Denizci Arda Teknede Döverek Öldürülmüştü! Şüphelileri Sahilde Kürekle Darp Ettiler

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Muğla'nın Marmaris ilçesine bağlı Bozburun Mahallesi açıklarında faaliyet gösteren bir günlük tur teknesinde, iki müşteri grubu arasında tartışma çıktı.

BABASI BAYGIN HALDE BULDU

Edinilen bilgilere göre, E. Arda Deniz isimli tekne işletmesinde çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. A.D. ile S.Y., S.E.Y. ve C.V.C. arasında yaşanan arbede büyüyünce tekne personeli ve kaptan müdahale etti. Bu sırada, 24 yaşındaki denizci Arda Deniz Onat, başına aldığı darbenin etkisiyle denize düştü. Onat, teknenin kaptanı olan babası tarafından baygın halde sudan çıkarılarak lastik bota alındı ve Germe Limanı’nda bekleyen sağlık ekiplerine teslim edildi.

VATANDAŞLAR KÜREKLE SALDIRDI

Arda Deniz Onat’ın yaşamını yitirdiğinin öğrenilmesinin ardından, olay yerinden lastik botla karaya çıkan şüphelilere bazı vatandaşlar ve diğer tekne kaptanları sahilde küreklerle saldırdı. O anlara ait görüntüler, çevredeki kişiler tarafından cep telefonlarıyla kaydedildi. Denizde ve kıyıda yaşanan linç girişimi sonrası olay yerine çok sayıda jandarma ekibi sevk edildi.

Tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayan Arda Deniz Onat yaşamını yitirdi.

Kaynak: Haber Merkezi