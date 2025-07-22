Bahçeli İstedi, Ali Kınık Kardeşlik Türküsü Seslendirdi… Terörsüz Türkiye İçin Bir Adım Daha

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Devlet Bahçeli’nin Meclis’te yaptığı tarihi çağrı sonrasında terör örgütü PKK’nın silahlarını bırakması ile devam eden Terörsüz Türkiye süreci, komisyona ilişkin hazırlıklar ile hız kazanırken, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin kardeşlik temalı bir türkü bestelenmesini istediği öğrenildi.

Bahçeli’nin isteği üzerine sanatçı Ali Kınık, bir türkü besteledi. Kardeşlik türküsünün sözlerini Canfer Balçık kaleme aldı.

Türküde şu sözler yer aldı:

Birlikte örülmüş yurdun dokusu,

Doğusu, batısı, güney doğusu,

Olmasın kimsenin asla kuşkusu,

Demir mert çınarın dallarıyız biz.

Kardeşlik türkümüz çalsın dağlarda,

Denizde ovada, yeşil bağlarda,

Türkümüz söylensin yeni çağlarda,

Tarihin kopmayan bağlarıyız biz.

Böyle iyileşir her türlü yara,

81 vilayet, başkent Ankara