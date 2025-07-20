ÖSYM Duyurdu! DGS Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandı
2 yıllık üniversite eğitimlerini 4 yıla tamamlamak isteyenler için düzenlenen 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2025-DGS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarı yayımlandı.
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Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM), 2025 Dikey Geçiş Sınavı'nın (2025-DGS) temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yayınlandığını duyurdu.
ÖSYM'nin internet sitesinde yer alan duyuruya göre, sınavın temel soru kitapçığı ve cevap anahtarının yüzde 10'u erişime açıldı.
Adaylar, temel soru kitapçığı dizilimindeki sınav sorularının tamamına ÖSYM'nin resmi internet sitesi üzerinden 10 gün süreyle ulaşabilecek.
2025-DGS: Temel Soru Kitapçığı ve Cevap Anahtarı Yayımlandıhttps://t.co/0UlWbl3FiA pic.twitter.com/RXdDdVghlt— ÖSYM (@OSYMbaskanligi) July 20, 2025
Kaynak: Haber Merkezi
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