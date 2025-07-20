Siirt'te Kaybolan Zihinsel Engelli Bulundu

Siirt'te kaybolan 59 yaşındaki zihinsel engelli Sait O., köyden 4 kilometre uzaklıkta bulundu.

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Siirt'te Kaybolan Zihinsel Engelli Bulundu
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Siirt'te Merkeze bağlı İnkapı köyünde zihinsel engelli Sait O'dan (59) haber alamayan yakınları, dün gece durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.

Bunun üzerine bölgeye 112 Acil Sağlık, AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekipleri, termal kamera özellikli dronla köyün çevresinde yaptığı taramada Sait O'nun yerini tespit etti.

Köyden yaklaşık 4 kilometre uzaklıkta bulunan Sait O, sağlık kontrolünün ardından ailesine teslim edildi. ​​

Kaynak: AA

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