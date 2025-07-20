Sivas'ta Korkunç Kaza! 1 Çocuk Öldü, 5 Kişi Yaralandı

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Sivas'ın İmranlı ilçesinde M.A. (35) yönetimindeki 07 AYR 988 plakalı otomobil, Sivas-Erzincan kara yolunun Beğendik köyü yakınlarında M.S.K. idaresindeki 96 AAN 664 plakalı tıra arkadan çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Kazada otomobil sürücüsü ile aynı araçta bulunan D.A. (3), Ş.A. (32), A.A. (7), Ş.E. (28) ve A.E. (57) yaralandı. Yaralılar ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Sivas Cumhuriyet Üniversitesi Sağlık Hizmetleri Uygulama ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edilen yaralılardan 3 yaşındaki D.A, kurtarılamadı.

Kaynak: AA