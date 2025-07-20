Ziyaretçilerin Akın Ettiği Yayla Yok Oldu! Sisten Görünmüyor

Trabzon'da yer alan Hıdırnebi Yaylası'nın sisinde göz gözü görmüyor. Ziyaretçiler sisin içinde kayboluyor.

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Ziyaretçilerin Akın Ettiği Yayla Yok Oldu! Sisten Görünmüyor
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Trabzon kent merkezine en yakın yayla konumundaki Akçaabat ilçesinin 1600 rakımlı Hıdırnebi Yaylası, etkili sis sonucu oluşan manzarasıyla ziyaretçilerine ev sahipliği yapıyor.

İl merkezinden 35 kilometre uzaklıktaki Hıdırnebi Yaylası, her mevsim yerli ve yabancı ziyaretçilerden ilgi görüyor.

Bugünlerde serin havası ve çevresindeki yemyeşil bitki örtüsüyle ön planda olan yayla, dağlar arasından süzülen sisle doğaseverleri karşılıyor.

Manzarasının yanı sıra alternatif turizm seçenekleriyle doğa ve fotoğraf tutkunlarının rotasında ilk sıralarda yer alan yayla, her geçen gün ziyaretçi potansiyelini artırıyor.

Hıdırnebi Yaylası'nda ağaçlar arasında yolculuk yapan sürücüler de seyrine doyum olmayan güzelliklerin tadını çıkarıyor.

Kaynak: AA

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